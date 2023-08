Carmina a locuit până acum la Arad alături de mama ei, Ami Teiceanu. Liviu Vârciu i-a cumpărat fiicei sale un apartament în București, pentru ca aceasta să fie aproape de facultate. La cei 21 de ani, fiica prezentatorului de la Antena 1 își câștigă singură banii, însă uneori mai apelează și la ajutorul financiar al părinților.

„Numele Vârciu, recunosc, îmi poartă noroc. N-o să renunț la el, nici când mă voi mărita”

De când s-a mutat în București, Carmina Vârciu este prezentă la evenimentele mondene, unde uneori îl însoțește pe tatăl ei. Acum, fiica lui Liviu a mărturisit că își dorește să se lanseze în muzică și este de părere că vocea sa este mai bună decât a tatălui ei.

„Mai fac vlog, blog, mai câștig un ban, nu mult, dar mă mai ajută și tata și mama, cât sunt studentă, ca să mă axez doar pe facultate. Planul meu este să mă lansez și în muzică, dar nu cu tata. Vreau să am un debut singură, de impact, nu aș dori să am o primă piesă cu el. Pe viitor, da, mi-ar plăcea să cântăm și împreună. Am moștenit vocea lui, dar parcă eu cânt un pic mai bine. O să activez în zona asta, de dance, pop. Numele Vârciu, recunosc, îmi poartă noroc. N-o să renunț la el, nici când mă voi mărita, voi lua și numele soțului, dar îl voi păstra și pe cel al tatălui”, a declarat Carmina pentru playtech.ro.

Recomandări INTERVIU. Camelia Roiu, medicul care a dezvăluit infecțiile din spitale după Colectiv: „E o minune că nu avem zilnic câte o tragedie! Nimic nu funcționează normal”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Sunt copia la indigo a tatălui meu”

Tânăra consideră că a moștenit toate calitățile tatălui ei. Carmina și-ar dori să apară alături de Liviu Vârciu în emisiuni TV, ba chiar să joace împreună în filme. Fiica vedetei a jucat în mai multe piese de teatru când era în liceu.

„Sunt copia la indigo a tatălui meu, i-am moștenit toate părțile, și cele bune, dar și cele rele. Chiar și treaba cu datul din gură am moștenit-o tot de la el. În plus, avem aceeași carismă.

Mi-ar plăcea să prezentăm o emisiune tv sau să jucăm într-un film, mai ales că și eu sunt actriță. Am jucat la Arad, în piese de teatru, în anii de liceu. Mi-ar plăcea să facem echipă și la Nea Mărin, emisiunea de la Antena 1, ne-am completa foarte bine. Avem acest avantaj, de a ne citi gândurile, știu ce gândește, suntem spontani și glumeți, ne completăm foarte bine.”

„Este un tată foarte bun, vorbim adesea la telefon, ne vedem, mă ajută și cu bani, mi-a oferit acest apartament din București”

Recomandări Rusia, în fața celui mai mare atac ucrainean asupra teritoriului său: ce vizau dronele ucrainene care au lovit în șase regiuni

Când s-a mutat la București, în urmă cu aproximativ doi ani, Carmina a primit foarte multe sfaturi de la tatăl ei. Liviu Vârciu a avut grijă ca fiica sa cea mare să fie în siguranță și a avertizat-o în privința pericolelor din Capitală.

„Dintotdeauna, tata mi-a dat sfaturi bune. Când am venit din Arad, unde am locuit cu mama mea, el m-a sfătuit să rămân eu însămi, așa cum sunt, să nu mă transform într-o persoană rea, chiar dacă oamenii mai fac și rău, să ofer doar bunătate.

Liviu este un tată foarte bun, vorbim adesea la telefon, ne vedem, mă ajută și cu bani, mi-a oferit acest apartament din București, ca să locuiesc singură, ca să învăț să mă gospodăresc. Tata este sufletist, este empatic, ajută oamenii la greu, are mereu la el o glumă bună”, a mai declarat Carmina pentru sursa mai sus-menționată.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce face Cioacă de când a ieşit din închisoare! Mama Elodiei, dezvăluire cutremurătoare: Plângea...

Viva.ro Cum arată 'văduva albă' a lui Sergiu Nicolaescu, la 10 ani de la moartea lui. Dana era mai tânără cu 47 de ani decât el

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO Vacanțele care i-au înnebunit pe români în această vară. Mulți le adoră, deși nu sunt deloc ieftine

Știrileprotv.ro Un bărbat a găsit o pungă cu 5.000 de dolari într-o parcare și i-a păstrat. Ce a pătit după trei luni

Observatornews.ro "Așa se poartă autoritățile după ce am pierdut ambii părinți". Fiica celor două victime de la Crevedia acuză că a fost bruscată de poliţişti

Orangesport.ro Un nou TUN financiar pentru Becali: "Gata, îl vinde". Marea lovitură dată de patronul FCSB-ului

Unica.ro Ce s-a aflat acum despre bărbatul cu care jurnalista Cristina Herea s-a măritat la 6 luni de la divorțul de primul soț