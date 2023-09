Câștigători MTV Video Music Awards 2023. Taylor Swift a obţinut nouă premii din unsprezece nominalizări

La ediția din acest an MTV Video Music Awards, Taylor Swift a fost nominalizată la 11 categorii și a obținut nu mai puțin de nouă premii, printre care trofeul pentru cel mai bun cântec, cea mai bună muzică pop, cea mai bună regie şi cel mai bun videoclip pentru hitul său „Anti-Hero”.

Și Shakira s-a bucurat de succes la MTV Video Music Awards 2023, ea a câştigat cel mai prestigios premiu al serii, Video Vanguard, care recompensează inovaţia în industria înregistrărilor audiovizuale, mai notează aceeași sursă.

„Mulţumesc celor de la MTV. Vă mulţumesc pentru că aţi jucat un rol atât de important în cariera mea de când aveam 18 ani”, a declarat artista în vârstă de 46 de ani.

În cadrul ediției de anul acesta au fost premiați și Lil Wayne, pentru lunga sa carieră în rap, Nicki Minaj, pentru cel mai bun videoclip hip-hop pentru „Super Freaky Girl”, SZA, pentru cel mai bun videoclip R&B.

Iată mai jos lista completă a nominalizaților, dar și a câștigătorilor, care sunt evidențiați în text.

Videoclipul anului

Doja Cat – “Attention”

Miley Cyrus – “Flowers”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero” – câștigător

Artistul anului

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift – câștigător

Cântecul anului

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

Steve Lacy – “Bad Habit”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero” – câștigător

Cel mai bun artist la început de drum

GloRilla

Ice Spice – câștigător

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR

August 2022: Saucy Santana – “Booty”

September 2022: Stephen Sanchez – “Until I Found You”

October 2022: JVKE – “golden hour”

November 2022: Flo Milli – “Conceited”

December 2022: Reneé Rapp – “Colorado”

January 2023: Sam Ryder – “All The Way Over”

February 2023: Armani White – “GOATED”

March 2023: Fletcher – “Beckys So Hot”

April 2023: Tomorrow X Together – “Sugar Rush Ride”- câștigător

May 2023: Ice Spice – “Princess Diana”

June 2023: FLO – “Losing You”

July 2023: Lauren Spencer Smith – “That Part”

Cea mai bună colaborare

David Guetta & Bebe Rexha – “Im Good (Blue)”

Post Malone, Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

Karol G, Shakira – “TQG” – câștigător

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin (Remix)”

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Cea mai bună piesă POP

Demi Lovato – “Swine”

Dua Lipa – “Dance The Night (From Barbie The Album)”

Ed Sheeran – “Eyes Closed”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

P!NK – “Trustfall”

Taylor Swift – “Anti-Hero” – câștigător

Cea mai bună piesă HIP-HOP

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “Staying Alive”

GloRilla & Cardi B – “Tomorrow 2”

Lil Uzi Vert – “Just Wanna Rock”

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – “Kant Nobody”

Metro Boomin ft Future – “Superhero (Heroes and Villains)”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl” -câștigător

Cea mai bună piesă R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye – “Stay”

Chlöe ft. Chris Brown – “How Does It Feel”

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin (Remix)”

SZA – “Shirt” – câștigător

Toosii – “Favorite Song”

Yung Bleu & Nicki Minaj

Cea mai bună piesă rock

Foo Fighters – “The Teacher”

Linkin Park – “Lost (Original Version)”

Red Hot Chili Peppers – “Tippa My Tongue”

Måneskin – “The Loneliest” – câștigător

Metallica – “Lux Æterna”

Muse – “You Make Me Feel Like Its Halloween”

Cea mai bună piesă latină

Anitta – “Funk Rave” – câștigător

Bad Bunny – “Where she goes”

Eslabon Armado, Peso Pluma – “Ella Baila Sola” –

Bad Bunny – “un x100to”

Karol G, Shakira – “TQG”

Rosalía – “Despechá”

Shakira – “Acróstico”

