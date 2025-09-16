Din câte se pare, frumoasa vedetă care a fost Miss România și a jucat în telenovele celebre precum „Inimă de țigan” are acum propria ei academie de modelling și actorie, care se află în Brașov și care îi poartă numele.

„Având în vedere că am și eu o fată și-mi doresc foarte mult să devină profesoară de modelling, vreau ca această academie să devină un extra job. Aici te întâlnești cu o grămadă de oameni, nu trebuie să ai 90-60-90. E foarte important dacă vrei să-ți schimbi stilul de viață. Aici învățăm bunele maniere, facem dicție. Învățăm să pozăm în fața aparatului, să vorbim în fața camerelor. Pentru ca atunci când mergem la casting să facem față, iar în momentul în care avem o ședință foto să știm cum să stăm în fața aparatului, nu să ne spună fotograful sau asistenta”, a spus Nicoleta Luciu pentru Cancan.

Cursurile încep pe 27 septembrie 2025

Vedeta a dezvăluit că înscrierile vor începe pe 20 septembrie 2025, iar cursurile, care sunt formate din 12 ședințe, debutează o săptămână mai târziu.

„Începem pe 20 înscrierile, iar pe 27 cursurile. Vor fi 12 ședințe, iar la final o ședință foto, pentru cine-și dorește. La sfârșitul cursurilor sau chiar și-n perioada școlarizării cursanții vor primi mai multe numere de telefon, iar împreună cu părinții vor hotărî unde vor să meargă. Să facă cursuri de televiziune, de actorie, să evolueze fiecare pe ce parte artistică își dorește.

Ce consider eu și aș vrea să le spun tuturor părinților care au fete: ar trebui să aibă o bază a machiajului, a felului în care-și fac părul. Prin aceste cursuri vor evolua foarte frumos ca fete. Bine, și ca băieți, dacă o să avem. După ce vor primi aceste numere de telefon, fiecare va merge pe ce parte-și dorește. Poate nu toată lumea vrea modelling, poate vor să devină actrițe sau să facă numai reclame”, a adăugat Nicoleta Luciu.

Sursa citată mai notează că pachetul de 12 ședințe la academia pe care o deține fosta actriță costă 6.000 de lei, sumă care poate fi plătită în rate, însă cei care achită toți banii de la început beneficiază de o reducere: plătesc doar 4.800 de lei!

Nicoleta Luciu e ajutată de fostele colege din telenovele

Întrebată cine se va ocupa de partea de actorie, Nicoleta Luciu a precizat că fostele ei colege din telenovele, care dețin școli de specialitate, îi vor ajuta pe cursanți.

„La actorie sunt fostele mele colege de telenovele, care și-au făcut școli de specialitate. Pot să-i trimit acolo. Surse sunt. Depinde de ei cât de mult pot să evolueze, dar și să muncească în același timp. Că fără muncă și perseverență și mai multă disciplină nu ai cum să evoluezi. Noi, pe vremea noastră, am făcut de toate. Dar dacă aveam o școlarizare în spate, dădeam rezultate și mai bune”, a încheiat Nicoleta Luciu.

