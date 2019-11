De Andreea Romaniuc Archip,

Designerul a surprins, ca întotdeauna, prin eleganță și spiritul jovial, fapt de care nu se dezice nici acum, deși traversează o perioadă grea.

Treptat, și-a reluat programul și activitățile obișnuite, însă își monitorizează în permanență starea de sănătate, un subiect sensibil, dar despre care a vorbit în exclusivitate pentru Libertatea.

„A fost o perioadă foarte grea, cu niște dureri pe care nu vreau să le comentez cu nimeni, dar au trecut. Sunt foarte bine acum, țin un regim. Bine, nu exagerez, pentru că nu asta e ideea, trebuie să mergem înainte pozitiv”, ne-a spus el.

După cumpăna prin care a trecut, Botezatu a fost nevoit să recurgă la o serie de schimbări. Nu îi plac, pentru că a fost un om extrem de activ toată viața, dar sunt necesare.

„Trebuie să mă odihnesc mai mult, să am un regim mai special, fără prăjeli, îți dai seama, fără lucruri picante, dar încerc să fie ok, e mult de spus, e un regim groaznic pentru mine, pentru că nu am voie dulciuri, dar e ok. Îl țin cel puțin două-trei luni”, ne-a mai spus Cătălin Botezatu.

Dincolo de faptul că trebuie să adopte un stil de viață sănătos, creatorul de modă trebuie să meargă frecvent în Turcia și la controale medicale, următorul fiind programat la sfârșitul lunii.

Recomandări Firea dă o lovitură în inima ofertei electorale a Vioricăi Dăncilă, cu 3 zile înainte de alegeri

Revine la emisiunea «Bravo, ai stil!»

Deși trebuie să se odihnească mai mult, Bote susține că starea de sănătate îi permite să participe la noul sezon “Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, unde are rol de jurat.

“Am vorbit cu șefii mei legat de asta, da, emisiunea începe cât de curând, foarte curând chiar, și ne veți vedea din nou acolo, pe toți. Avem niște condiții foarte bune, am cabina mea proprie, am canapea, tot ce trebuie, deci nu îmi fac probleme. «Bravo, ai stil!» mă liniștește, îmi dă satisfacții foarte mari”, a precizat el.

În prezent, designerul își desfășoară activitatea profesională la atelier, unde petrece câteva ore pe zi, după care se retrage acasă, pentru odihnă.

Își încarcă bateriile în Maldive

Și, pentru că o vacanță este cea mai bună soluție pentru relaxare, Bote are deja planul făcut: “În luna decembrie voi pleca în Maldive, la resortul meu de suflet, după care urmează o croazieră, în total sunt trei săptămâni. Sfârșitul de an mă prinde pe vasul de croazieră. Îmi doresc să fiu sănătos, să pot duce mai departe toate proiectele pe care le-am început și pe plan profesional să nu dezamăgesc pe nimeni, începând de la clienții pe care îi am, la contractele pe care le am, vreau să le duc până la capătul capătului”, a adăugat el.

Video: Bogdan Sorocan

Citeşte şi:

Recomandările culturale ale săptămânii. Documentarul audio românesc despre libertatea simțită acum 30 de ani la Căderea Zidului Berlinului și ce înseamnă ea pentru noile generații

În drum spre votul Guvernului Orban, senatorul PNL Eugen Pîrvulescu a aflat că s-a accelerat dosarul DNA unde e acuzat că a dat un Audi A7 unui primar PSD din Teleorman!

Învață arabă! Răzvan Lucescu vrea să-și apropie jucătorii de la Al Hilal, cu care a ajuns în finala Champions League din Asia

GSP.RO "Cum poți fi cu cineva care arată ca un bunic pe lângă tine?". Replica genială dată de noua iubită a lui Flavio Briatore

HOROSCOP Horoscop 7 noiembrie 2019. Gemenii trebuie să se ferească de exagerări