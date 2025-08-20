Marius Avram, soțul Mariei, a afirmat în cadrul unui bonfire special că renunță la verighetă și la relație, după ce a văzut în ce punct a ajuns apropierea dintre concurentă și ispita masculină.

Libertatea a stat de vorbă cu ispita Cătălin Brînză, în speranța că se vor afla detalii neștiute din show-ul de la Antena 1.

„«Insula Iubirii» este o experiență extraordinară. Cum am spus-o și o și repet: nu se poate exprima prin cuvinte! Trebuie să fii acolo, trebuie să fii prezent, să simți magia acestui reality show, vibe-ul și să te conectezi foarte mult cu insula. Este de nedescris! Cea mai frumoasă experiență din viața mea.

Eu am ajuns acolo să mă redescopăr pe mine, să mă deconectez de la viața mea profesională, privată… Eram super prins în tot ceea ce făceam. Sunt și acum, dar m-am întors cu un vibe mult mai mișto, cu o energie mult mai bună și cu zâmbetul pe buze”, a spus Cătălin Brînză în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă la Insula Iubirii 2025 l-a ajutat faptul că el nu locuiește în România, ci în Marea Britanie, Cătălin Brînză a afirmat că nu consideră că viața din diaspora a reprezentat un atu pentru el.

Ispita masculină a mai precizat și faptul că, după încheierea filmărilor s-a întors în Marea Britanie, dar a revenit des și în România.

„Eu locuiesc în Marea Britanie de peste opt ani. Reprezint un brand românesc de haine pe piața din Marea Britanie, Made by Society, fostul Vagabond Studio. Eu sunt reprezentatul acestui brand pe piața din Marea Britanie. Fiecare persoană are o experiență proprie de viața. Contează foarte mult cât de mult înveți și prin câte lecții treci prin viață.

Cu siguranță eu, având poate o vârstă mai mare decât multe alte ispite, am venit cu o maturitate mai stabilă, cred eu, dar fiecare în partea lui a avut câștigul lui de cauză. Eu am 36 de ani, majoritatea suntem între 30 și 40 de ani. Momentan mă întorc înapoi în Marea Britanie, ca să-mi continui job-ul. Responsabilitățile nu se lasă de pe o zi pe alta. Dar voi reveni foarte des în țară, datorită acestui reality show, și orice oportunitate, orice drum nou deschis îl voi întâmpina cu brațele deschise”, a încheiat Cătălin Brînză interviul pentru Libertatea.