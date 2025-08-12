Chiar dacă nu iese cu el la cel mai recent date, Maria Avram stă atât în vilă, cât și în grădină, la piscină, pe plajă sau în mare tot mai mult alături de Cătălin Brînză. Iar la un moment dat, când tableta pe care se pune muzică ajunge la ea, tânăra îi scrie mesaje directe ispitei masculine.

Mai exact, Maria Avram îi spune acestuia, în scris, că își dorește să îl îmbrățișeze și să îl sărute. Dar mesajele sunt scrie pe YouTube și, în speranța că lumea nu se prinde, ea spune că este vorba despre nume de melodii.

Cătălin Brînză spune că este diferență între ce se vede la televizor și ce se întâmplă în Thailanda

Libertatea a stat de vorbă recent cu ispita masculină Cătălin Brînză, pentru a afla ce s-a întâmplat în show-ul de la Antena 1. Și l-am rugat pe acesta să ne spună cum s-a simțit Insula Iubirii 2025 de la fața locului, față de ceea ce văd oamenii la TV.

În plus, l-am întrebat pe Cătălin Brînză și dacă a avut un plan făcut de acasă sau a mers după instinct, în funcție de ceea ce s-a întâmplat la fața locului.

„Diferența este imensă, pentru că la televizor vezi doar anumite situații și oarecum interpretezi din fața micilor ecrane. Fiind acolo, trăind acea magie, acel vibe, conectându-te cu tot ce e acolo, deconectându-te inclusiv de tot ce e în jurul tău, este de 100 de ori mult mai intens. Eu de fel sunt o persoană care nu-și face planul de acasă, dar am fost foarte convins că sunt pregătit.

Însă, ajungând acolo și deconectându-mă de tot ce este în jurul meu, a fost ca un nou început. Parcă am învățat să merg din nou. A fost extraordinar de frumos și de intens. Și noi, ca ispite, suntem oameni! Avem și noi inimă, avem și noi un suflet, ne atașăm de oameni… Iar dacă mergi cu un plan de acasă, cu siguranță nu va rezulta, într-un final. Iar dacă joci un rol, în același timp n-ai cum să-l faci până la infinit… După câteva zile, după câteva săptămâni, adevărul va ieși la suprafață. Așa că singurul secret e să fii tu însuți. Sincer, corect și să te lași deschis acestei aventuri”, a spus Cătălin Brînză în exclusivitate pentru Libertatea.

Ispita masculină de la Insula Iubirii 2025 nu are o relație în prezent

Ținând cont de ceea ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1, am vrut să aflăm de la ispita masculină și dacă s-a apropiat mai mult de vreo concurentă, dar și dacă a intrat ca bărbat singur la Insula Iubirii 2025 și a ieșit tot așa din emisiune.

„Dacă te referi la concurente, aici voi lăsa acest secret să fie văzut în fața micilor ecrane. Dar ce pot spune e că noi, ca ispite, atât fete, cât și băieți, am creat o conexiune de prietenie foarte frumoasă, cu un vibe foarte mișto și sper din suflet să rămână la fel. Am intrat singur și sunt singur, da. Știu unde vrei să te duci, mulțumesc. Ar fi urât să spunem altceva, pentru că am strica surpriza publicului. De aceea cred cu tărie…

Trebuie fiecare episod savurat exact așa cum e și finalul să fie întâmpinat cu brațele deschise de toată lumea. Regretul meu este că această experiență a trecut atât repede, dar și greu… S-a terminat, am legat niște prietenii frumoase, dar cu siguranță mi-ar fi plăcut să mai stăm o perioadă împreună”, a încheiat Cătălin Brînză interviul pentru Libertatea.

