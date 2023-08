Când era la început de drum, în anul 2008, Cătălin Moroșanu a fost contactat de consilierul lui Gigi Becali și i s-a propus să îi fie bodyguard. Patronul FCSB își dorea ca „Moartea din Carpați” să-i fie alături, după ce Cătălin Zmărăndescu îl protejase ani la rând.

Deși primea bani, mașină și casă, luptătorul a refuzat oferta latifundiarului din Pipera. Într-un interviu pentru ego.ro, Cătălin Moroșanu spune că nu regretă decizia luată și este convins că dacă ar fi acceptat nu s-ar mai fi bucurat de rezultate spectaculoase pe plan profesional.

„Dacă m-aș fi dus bodyguard, nu mai eram ceea ce sunt în momentul de față, nu mi se mai lua interviu! Sunt momente în viață când ai de ales autostrada sau cărarea îngustă. Ca să te bucuri cu adevărat de viață și de reușita ta, trebuie să mergi pe calea cea grea, doar atunci poți să simți satisfacția și bucuria. Soția mea, antrenorul, mama, tata, prietenii m-au ținut acolo, au fost foarte importanți în această decizie. A contat și loialitatea față de antrenorul meu. Ar fi trebuit să las totul și să mă duc în altă parte.

Contează foarte mult în viață să fii și loial, mai ales ca sportiv. Antrenorul este coechipierul tău, este singura persoană care stă în colț și îți dă sfaturi. Am mers pe această cale. Câteodată este greu să alegi: «Gata, sunt bogat, am casă, am vilă!». Pe termen scurt poate că ai beneficii, dar pe termen lung sunt sigur că aș fi avut doar de pierdut!”.

„Banii vin de la sine atunci când faci un lucru din pasiune și plăcere, banii vin singuri!”

Cătălin Moroșanu spune că și acum dacă l-ar suna Gigi Becali, el i-ar oferi același răspund. Fostul luptător este mândru de realizările sale și nu pune banii pe primul loc.

„Consider că am realizat foarte multe lucruri în acest moment, sunt foarte mândru, sunt antrenor, sunt foarte bucuros cu ce am realizat până în momentul de față! Eu vin de la antrenamente acum. O fac din pasiune și plăcere, nu o mai fac pentru bani! Banii vin de la sine atunci când faci un lucru din pasiune și plăcere, banii vin singuri! Nu trebuie să te gândești la bani: «Oare câți bani îmi dă omul respectiv?». Dacă ai plecat cu această premiză, ești din prima pierzător!”

„Nu e vorba de figuri, e vorba de rușine, lumea se așteaptă să fii milionar dacă apari la televizor!”

Sportivul a vorbit și despre momentele în care nu stătea prea bine pe plan financiar. Cătălin Moroșanu mergea cu tramvaiul la antrenamente, iar când deja începuse să fie recunoscut pe stradă el se simțea stânjenit să meargă cu transportul în comun.

„Era nasol, ajunsesem prea devreme celebru, lumea începea deja să mă recunoască. Nu îmi permiteam să merg în fiecare zi cu taxiul, aveam câte 2 antrenamente pe zi, dimineața și seara. Mai mergeam pe jos, mai mergeam cu tramvaiul. Erau momente și momente. Țin minte că eram într-un autobuz și am auzit: «Uite-l pe Moroșanu!». M-am înroșit la față! Toți copii ziceau: «Uite-l!». Nu e vorba de figuri, e vorba de rușine, lumea se așteaptă să fii milionar dacă apari la televizor! E o percepție foarte proastă! Dacă aș fi trăit în America, poate! Dar, în România, trebuie să te mulțumești cu ce ai!”

