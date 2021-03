Cătălin Scărlătescu a slăbit 50 de kilograme, însă abia acum a dezvăluit cum a reușit să facă asta. Celebrul chef cântărea 120 de kilograme. „Am întinerit”

„Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru. Păi, după cum v-am povestit mai devreme, meniul meu a fost bazat exclusiv pe legume și fructe proaspete.

Așa că nu prea e loc de rețete. Puneți pe grătar vinete, roșii și ardei iute, de exemplu, iar lângă o salată verde (…) Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei. Nu contează ordinea sau cantitatea. Însă nu ai voie să mănânci nimic altceva.

Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare. Iar fructele se consumă proaspete”, a povestit Cătălin, potrivit sursei citate mai sus.

Totodată, pe lângă dietă Cătălin a mai povestit că s-a apucat și de sport. „Eu am slăbit de două ori în viața mea.

O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. (…) Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”, a mărturisit juratul de la Chefi la Cuțite pentru Cancan.ro.

