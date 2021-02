Totul despre Cătălin Scărlătescu, juratul de la „Chefi la Cuțite” sezonul 9. „Am plecat în Germania, apoi m-am întors şi…”

S-a gândit că vrea să fie bucătar în vara anului 1987

Chef Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai apreciați chefi din România, s-a născut în 1972 și împlinește 48 de ani pe 20 iulie.

S-a născut, a crescut și a făcut școala la Constanța, și povestește că a fost atras încă de mic de bucătărie, cea care l-a inspirat în alegerea viitoarei profesii fiind chiar bunica lui.

„Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust și toate preparatele ei mi-au rămas în suflet. Țin minte că gătea la începutul săptămânii mâncare de cartofi și fasole scăzută, care sâmbăta se transforma în fasole bătută.

La desert aveam faimoasa prăjitură cu bulion, preferata mea. Nu avea mult timp sau multe ingrediente la dispoziție, dar reușea să ne pună pe masă rețetele ei de suflet, rețete pe care le-am dus mai departe cu mine până în ziua de azi”, mărturisea chef Cătălin Scărlătescu.

„M-am plimbat din Hong Kong până-n Brazilia”

Chef Cătălin Scărlătescu povestește că prima oară s-a gândit că vrea să fie bucătar în vara anului 1987, pe când avea 16 ani și muncea la Hotelul Flamingo din Eforie Sud, unde era curier.

„Am văzut că şeful bucătar era cel care avea cea mai tare maşină, cea mai frumoasă casă, cei mai bine îmbrăcaţi copii şi mi-am zis că asta vreau să fiu şi eu”.

„Cu puţin înainte să am 17 ani am făcut cunoştinţă cu ce avea să însemne un job în bucătărie. Dar primii 2-3 ani au fost departe de gătit, la vremea aceea. Erai obligat să treci prin toate departamentele din subsolul bucătăriei (manipulare marfă, curăţenie, curăţat legume etc.)’.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În anii 90 am plecat în Germania, apoi m-am întors şi am plecat pe mare, unde am lucrat ca stewart pe un vapor cargo şi am văzut lumea.

M-am plimbat din Hong Kong până-n Brazilia. Am văzut vreo 50 şi ceva de ţări, şi nu câte trei-patru ore, cum le văd cei de pe croazieră. În niciun port n-am stat mai puţin de 4 zile.

Apoi, am plecat iar în Germania, unde am început încet,încet să lucrez în restaurante pretenţioase, de top, printre care Kempinski Sporting Club Badsarrow, a urmat Filippo Nisi în Koln.

M-am întors în România şi am devenit şeful bucătar în anul de glorie al restaurantului Angels, după care am fost Executive Manager la Museum, în Cotroceni, am devenit copartener cu un prieten foarte bun italian, la un restaurant care se chema Il Gambero Rosso, iar de 6 ani de zile lucrez la Howard Johnson, povestea chef Scărlătescu într-un interviu pentru csid.ro, citat de VIVA!

Citeşte şi:

Doar 1 din 9 poliţişti s-a vaccinat împotriva COVID. Un sindicalist acuză: „E brambureală! Nu avem medici de unitate şi nu primim doze”. Ce spune ministrul Bode

Schema prin care angajații unei companii pharma spălau bani ca să îi ofere medicilor care promovau farmaciile firmei. Ce rol juca o maică stareță

STUDIU | Care au fost cele mai mari probleme resimțite de profesori într-un an de școală online

PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

Playtech.ro BOMBĂ! Familia Halep, ÎNGROPATĂ în datorii. Suma e colosală, de ordinul milioanelor de euro

Observatornews.ro Animație: Cum s-a petrecut accidentul în care a murit tânărul polițist Ionuţ Negrilă. Motocicleta s-a rupt în două

HOROSCOP Horoscop 27 februarie 2021. Racii au parte de momente neplăcute în relațiile cu cei din anturajul apropiat

Știrileprotv.ro Ani grei de închisoare pentru patronul unei cârciumi din România. Cum şi-ar fi ucis clienţii

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Dacă nu ai economii care să-ți acopere un an, e bine să fii prudent. Află tot ce trebuie să știi despre economisire (Publicitate)