Asia Express, sezonul 8, ediția din 8 octombrie 2025, a adus o eliminare neașteptată pe Drumul Eroilor. În etapa a cincea, o echipă a fost eliminată, iar reacțiile colegilor au fost surprinzătoare. Conform A1.RO, competiția a fost intensă și plină de momente dramatice.

Imunități și tensiuni în etapa a cincea

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au fost în siguranță datorită imunității mari câștigate. De asemenea, Karmen Simionescu și Olga Barcari nu au putut fi votate, având imunitatea mică obținută anterior. În schimb, cinci echipe au intrat cu emoții în fața Irinei Fodor.

Înainte de anunțarea echipelor pentru cursa ultimei șanse, Alina Pușcău și Serghei Mizil au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au consumat ceai local din Vietnam. După recuperare, Irina Fodor a dezvăluit echipele clasate pe ultimele locuri: Serghei Mizil și Mara Bănică, alături de Emil Rengle și Alejandro Fernández.

Tensiuni între concurenți

Voturile au adus tensiuni între concurenți. Anda Adam și soțul ei, Joseph, au primit cele mai multe nominalizări, fiind trimiși într-o nouă aventură în orașul Vinh, locul natal al liderului vietnamez Ho Chi Minh.

„La cursa pentru ultima șansă suntem cei mai buni. Avem abonament! Ei au văzut că de fiecare dată am venit primii, nu înțeleg de ce ne votează. Eu sper și sunt sigur că vom câștiga, să le demonstrăm că au ales prost!”, a declarat Joseph Adam, completat de Anda Adam.

La cursa pentru ultima șansă, toate cele trei echipe au avut parte de provocări inedite. Aceștia au muncit într-o cooperativă agricolă pentru a produce vin de orez și au devenit parteneri de antrenament pentru tinerii pionieri vietnamezi la tenis de masă.

Spre final, echipele au defilat alături de pionieri, respectând Crezul celor cinci legi. Orice greșeală a fost penalizată cu trei minute, ceea ce a crescut tensiunea. Autostopul a fost un alt obstacol major, localnicii refuzând frecvent să îi transporte pe concurenți. În ciuda dificultăților, echipele au dat tot ce au avut mai bun pentru a rămâne în competiție.

Eliminarea surprinzătoare

Insigna roșie din cufăr a decis eliminarea. Anda Adam și Joseph au ocupat primul loc, continuând cursa. Emil Rengle și Alejandro Fernández au terminat pe locul doi. Astfel, Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați.

Anunțul a surprins colegii, mulți dorindu-și ca ei să rămână în competiție. „V-am ars!”, a exclamat Serghei Mizil după aflarea veștii, adăugând: „După mi-a părut rău. Am văzut pe fețele lor că le-a părut rău”.

Dan Alexa a mărturisit: „Ne-am atașat foarte mult de el!”, iar Karmen Simionescu a completat: „Ai fost erou pe Drumul Eroilor!”. Un alt concurent a adăugat: „Mai rar așa ceva!”.

