Elisabeta Lipă a dezvăluit cât câștigă în prezent. Din 2009 Elisabeta Lipă este președintele Federației Române de Canotaj. Din 2015 până în 2017 ea a fost ministrul Tineretului și Sportului în guvernul Dacian Cioloș. În perioada iunie 2023 – decembrie 2024 a fost președintele Agenției Naționale pentru Sport cu rang de secretar în stat.

În 2024 s-a înscris în PSD. La alegerile parlamentare din 2024 a câștigat un mandat de deputat pe listele PSD din județul Botoșani.

„Sufletește, foarte bogată. Sunt bogată exact cât îmi trebuie. După declarația mea de avere se vede exact toate investițiile pe care eu le-am făcut. Investiția majoră pe care am făcut-o a fost în copilul meu.

În rest, că am o casă de locuit, da, locuiesc în Pipera, în pădure cum îmi place mie să spun. Este un teren achiziționat după Jocurile Olimpice de la Sidney. Un apartament, la fel, pe care l-am schimbat. Am trecut de la 2 camere, la 4, în 1996.

Am împrumutat PSD, pentru că am candidat și așa mi se părea normal, să fie totul la vedere. Ca salariu, sunt remunerată doar cu pensia pe care o am de la Ministerul de Interne, indemnizația rentaviageră, pentru că este dată de statul român, pentru că recunoaște și recompensează rezultatele sportive.

De la Comitetul Olimpic nu sunt remunerată, pentru că nu am salariu, avem o indemnizație de ședință de 1200 de lei. De la Agenția Națională de Sport, am avut salariu de 9400 de lei. În rest, recompensată cu 40.000 de lei în urma rezultatelor de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Astea sunt salariile mele din cele 6 funcții pe care le-am deținut. Concluzia e că meritele pe care le am oficiale puse pe hârtie acestea sunt.”, a dezvăluit Elisabeta Lipă, la „40 de întrebări”, potrivit wowbiz.

