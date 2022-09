„Mai ales acum de când am copii, valoarea banului e altfel pentru mine, conștientizez altfel lucrurile și ei au devenit centrul atenției. Și nu îmi mai vine să îmi iau mie, mai degrabă le-aș lua lor, totodată mă gândesc că nu pot să dau atâția bani pe un adidas, pentru că acum sunt în creștere. E un amalgam de sentimente, nevastă-mea, în schimb, e mână largă. Ne răsfață ori de câte ori are ocazia. Bine, e reciprocă treaba”, a spus Alex Velea, care are doi copii alături de Antonia, pe Dominic și pe Akim.

„Nu îmi vine să cred că au crescut atât de mari și parcă timpul a trecut foarte foarte repede. Sper să fiu la modă și când o să fie ei mai mari, pentru că acum sunt în perioada în care tăticul lor este eroul lor. Dar educația pe care încercăm să le-o oferim reflectă tocmai treaba asta, că normalitatea e cea care primează și e important să fim umani!”, a mai completat artistul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Întrebat despre viciul său cel mare, hainele, Alex Velea a recunoscut că el cheltuie sume importante de bni pe articolele vestimentare pe care le îmbracă. De multe ori, el a fost complimentat de criticii de modă pentru stilul lui. „Am câteva zeci, cred că sute de perechi de ochelari. Dar îmi doresc să fiu «icon» din punct de vedere muzical, asta cu fashion-ul a venit ca o continuare, adică mi se pare că trebuie să formezi un pachet. Ca să fii un «Pop Icon», un PopStar, trebuie să le îndeplinești pe toate și să îți meargă bine și cu muzica, să poți să te miști foarte bine pe scenă, să știi să joci puțin «acting», să ți-o arzi bine și cu moda!

Recomandări De ce haiducii și punk-ul au prins mai bine în Oltenia. Meditații de la fața locului

Să corespunzi din punct de vedere vestimentar diverselor evenimente la care ești invitat! Am văzut un TikTok și era unul super aranjat, și îl întreabă: «Mamă, ce bine ești îmbrăcat, ești bogat?», «Nu, sunt inconștient!». Cred că mai bine îmi luam câteva apartamente de banii pe care i-am dat pe haine! Glumesc, îmi place să fiu aranjat! Cel mai important e să fii curat și pe interior și pe exterior!”, a mai spus Alex Velea pentru cancan.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: „Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?”

Playtech.ro Detalii BOMBĂ despre trecutul soției lui George Simion. Secretul amoros pe care îl ascunde Ilinca

Observatornews.ro Afacerea cu care un ucrainean a dat lovitura în România. Meseria învăţată de la tatăl său l-a ajutat să scape de război

Știrileprotv.ro Un pod de autostradă a fost construit în jurul unei case. De ce a refuzat proprietarul să se mute

FANATIK.RO Leguma pe care nu e bine s-o ții niciodată în frigider. Foarte mulți români fac această greșeală

Orangesport.ro FOTO | Soţia unui cunoscut arbitru a postat imagini necenzurate. Ce poze a urcat pe net

HOROSCOP Horoscop 3 septembrie 2022. Scorpionii se consideră feriți de anumite probleme, pentru că se folosesc de inteligența cu care sunt înzestrați