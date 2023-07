Catinca Roman a fost invitată în ediția de vineri, 30 iunie, la emisiunea „La Măruță”, unde a acceptat provocarea de a participa la controversata rubrică „Sosurile picante”. Vedetele trebuie să răspundă la câteva întrebări incomode care sunt scrise pe foi, iar dacă nu vor să citească întrebarea cu voce tare sunt nevoite să mănânce un sos foarte picant.

Prima întrebare primită de Catinca Roman a fost: „Care este vedeta din România pe care ai considerat-o cea mai nocivă prezență din viața ta și de ce?”. Răspunsul vedetei l-a luat prin surprindere chiar și pe Cătălin Măruță.

„Loredana Groza! Am pus foarte mare preț pe prietenia cu ea și am fost implicată. Am ieșit și am petrecut multe momente împreună. La un moment dat, din cauza unor bârfe din anturajul nostru, s-a sucit complet și m-a aruncat la gunoi. Nu a mai răspuns la telefon, nu am mai putut să dau de ea, nu am mai putut comunica cu ea. Mulți ani abia mi-a dat «Bună ziua!». Nici acum nu cred că s-a convins că a fost o bârfă”, a dezvăluit Catinca Roman despre Loredana Groza, la PRO TV.

Se pare că cele două au avut o frumoasă prietenie în urmă cu mai mulți ani, însă aceasta s-a destrămat în urma unor vorbe neadevărate. Catinca Roman și Loredana Groza s-au certat și nu își mai vorbesc de ani buni.

Recomandări Bărbatul de 43 de ani din Tadjikistan care a ucis doi oameni în aeroportul din Chișinău era urmărit pentru că a răpit un director de bancă. Unde voia să ajungă

„Oana cumva își creează o poveste în jurul problemelor și vieții ei”

Catinca a fost provocată să spună trei calități și trei defecte ale Oanei Roman. Vedeta a spus mai multe calități ale surorii sale, însă a venit cu explicații când a fost vorba despre defectele acesteia.

„Începem cu calitățile. Este deșteaptă, citită, foarte muncitoare, serioasă și punctuală spre deosebire de mine. Defecte: colerică, temperamentală, neasumată cu anumite lucruri. Își iese din fire foarte repede.

Eu cred că orice familie are un tipar, care se transmite transgenerațional. Cred că, din păcate, a moștenit niște probleme la nivelul ăsta, mai ales femeile din familia noastră. Cred că ea, în loc să încerce să iasă din acest tipar, cumva își creează o poveste în jurul problemelor și vieții ei când ar trebui să își asume. E o femeie puternică.

Uite, chestia asta să arate că familia e perfectă, că se reîmpacă, că ei cresc împreună copilul ș.m.a.d. Cred că lucrurile nu stau așa și ar trebui să își asume mai mult că se poate descurca și singură în viață. Cred că face asta din teama de singurătate, poate din teama de a nu fi arătată cu degetul, din cauza faptului că nu ar vrea să fie percepută ca având eșecuri. Cu restul, ea e asumată”, a dezvăluit Catinca despre Oana Roman.

Recomandări REPORTAJ. Cinci ani de la accidentul de microbuz din Ungaria în care au murit 9 români. Viața familiilor lăsate în urmă e în continuare legată de drumul hameiului

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Catinca Roman, dezamăgită de Petre Roman

Catinca Roman spune despre Petre Roman, tatăl ei vitreg, că este un bărbat foarte inteligent, dar insensibil și neasumat. Ea este dezamăgită că acesta a ales să dispară complet din viața lor, iar nepoatele lui au fost afectate.

„Pe Petre Roman îl caracterizez așa: inteligență sclipitoare, cultură, insensibilitate, nesumare. Eu nu judec faptul că s-a despărțit de mama sau de noi, ci felul în care a făcut-o. Vorba aia, și dacă adopți un cățel sau o pisică te atașezi de ei. După 34 de ani de familie, chit că eu eram doar a mamei, Calina la fel, mi se pare dubios să faci asta, adică să dispari complet din viața tuturor fără nicio explicație. A șters cu buretele, ca și cum noi am devenit invizibile. E greu de suportat. Asta a avut efect și asupra Oanei, și asupra Calinei, și asupra Izei.”

O altă întrebare primită de sora Oanei Roman a fost: „Ce calități a avut Silvia Roman și nu le-a avut mama?”

Recomandări Reacții dure pentru Putin din China, după revolta lui Prigojin: „Nu se poate ști dacă opiniile rușilor și ale conducătorilor lor sunt sincere. Se bazează adesea pe lăcomie financiară”

„Cred că lipsa de personalitate a fost calitatea principală, apoi tinerețea, iar fizic semăna cu mama în tinerețe. (…) Noi nu mai vorbim, nu mai am numărul de telefon. Dacă a zis că nici eu, nici Calina, nu eram ale lui? (…) Eu nu l-am condamnat. (…) Nu vorbesc nici cu Oana în acest moment, noi am avut mereu o relație furtunoasă”, a răspuns Catinca.

Playtech.ro Gestul uluitor făcut de Putin faţă de o tânără care a vrut un selfie cu el! Imagini halucinante

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Se face lumină în cazul fetei ucise la Craiova. Dezvăluirea colegilor despre Melis și criminal: “Nimic nu va mai fi la fel”

Știrileprotv.ro Ce escrocherii făcea „Il Capo di tutti capi”, șeful de la RAR Grivița care nu fusese niciodată angajat al instituției

Observatornews.ro Crima de la Grădina Botanică din Craiova: altar în locul în care Melis şi-a găsit sfârşitul. Fericirea de la absolvire, umbrită de atacul sângeros: "O nenorocire"

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro 'Nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă, generos'. Corina Caragea, pusă la zid pentru vacanțele dese. Ce mesaj le transmite cârcotașilor