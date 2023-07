Catinca Roman a fost invitată recent în emisiunea „La Măruță”, unde a participat la rubrica „Sosurile picante”. Vedetele trebuie să răspundă la câteva întrebări incomode care sunt scrise pe foi, iar dacă nu vor să citească întrebarea cu voce tare sunt nevoite să mănânce un sos foarte picant.

„Cu ce vedetă din România ai avut o relație pasageră și presa nu a aflat”, a fost întrebarea pe care vedeta a primit-o în emisiunea lui Cătălin Măruță. Ea a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri și a spus că Dan Bittman a fost cel cu care s-a iubit în secret. „Ce se bucură lumea. (râde) Dar acum foarte mult timp. Nici nu se mai pune”, a spus Catinca.

Această mărturisire a venit ca o surpriză pentru mulți, deoarece sora Oanei Roman a păstrat secretul timp îndelungat. Catinca Roman nu s-a ferit să recunoască relația pe care a avut-o cu Dan Bittman, iar povestea lor de dragoste nu a fost de lungă durată și s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani.

După aceste dezvăluiri, fiica Mioarei Roman a fost criticată pentru trecutul ei amoros. Catinca a reacționat și a spus că nici nu s-a gândit că va stârni atât de mult interes relația pasageră cu Dan Bittman.

„E foarte de demult. A fost prescris, nici nu m-am gândit că o să suscite atât de mult interes. Eu consider că în momentul în care vrei să îți ții sufletul în relație, chiar și în showbiz, se poate. Nu prea mi-a plăcut să îmi etalez viața personală, dar pe de altă parte, ca persoană publică, cred că pot să fiu un model din multe puncte de vedere și pot să ajut oamenii cu anumite experiențe prin care trec”, a declarat Catinca Roman pentru WOWbiz.ro.

Catinca și Oana Roman nu își mai vorbesc

Catinca Roman a făcut noi declarații despre relația cu sora ei, Oana. În ultima vreme, cele două și-au aruncat cuvinte grele și nu au reușit încă să ajungă la o înțelegere.

„Deocamdată nu am reparat relația. Noi toată viața am fost așa, cu plusuri sau minusuri. La urma urmei suntem surori, cred că o să ne reconciliem. Eu țin foarte mult la ea, mi-am dorit întotdeauna o soră, așa că aștept cu interes să ne regăsim cumva. Trebuie cineva să facă primul pas”, a declarat Catinca Roman, potrivit Wowbiz.

Catinca a vorbit și despre starea de sănătate a Mioarei Roman. „Pe mama nu am vizitat-o acum de curând, că am fost plecată. Am fost acum o lună și jumătate, când a fost internată la Floreasca și era binișor. În ciuda problemelor de sănătate inerente afecțiunii pe care o are, s-a ținut bine.

Din păcate, boala aceasta este necruțătoare și nu prea există leac pentru ea, dar atâta timp cât este bine îngrijită, cred că cea mai importantă e calitatea vieții”.

