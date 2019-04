Într-un interviu pe care l-a acordat pentru perfecte.ro, vizionara Carmen Harra a explicat cum arată meniul ei. Vedeta a ținut să menționeze că nu mai consumă carne de peste 20 de ani.

„Eu am renunțat la carne de foarte mulți ani de zile, deci nu mănânc carne de vită și de porc de peste 20 și ceva de ani. Nu mănânc carne, în general, dintr-o convingere a mea. Carnea provine de la un animal care a fost omorât, deci luăm un corp mort și îl punem într-un corp viu! Asta este părerea mea, sunt părerile mele, convingerile mele, mentale, emoționale. Și cu toate astea trăim într-o lume în care oamenii sunt carnivori.

Eu nu sfătuiesc pe nimeni să renunțe la carne, dar eu personal am renunțat și mă simt foarte bine fără ea. Sunt mare amatoare, când vin în România, de iahnie de fasole, de cartofi în toate felurile, toate legumele, cum le fac românii nu le face nimeni mai bine. Mănânc sarmalele de post, îmi plac la nebunie, toată mâncarea românească dacă este făcută fără carne, pe vegetal, cu mare bucurie. Avem bunătățile noastre. Stau departe de zahăr, nu este bun în general pentru organism, sub nicio formă, dar avem zahărul natural care este în fructe, recomandat pentru organism.

Eu am un întreg protocol de cum să ne tratăm organismul în mod natural. Natura ne-a dat tot ce vrem noi în jurul nostru ca să ne vindecăm! Eu mă vindec cu muzică, eu vorbesc cu copacii, am în grădina mea niște copaci care sunt cei mai buni prieteni ai mei, cu care stau de vorbă. Tuturor le spun ce relație de prietenie am eu cu natura din jurul meu”, a declarat Carmen Harra.

Întrebată cum se menține în formă, Carmen Harra a răspuns:

„La 64 de ani eu mă simt poate ca la 46 de ani sau la 36 de ani. Eu cred în vârsta energetică, nu stau în vârsta cronologică. Sunt absolut convinsă că noi putem să trăim foarte mult în viitor și să arătăm extraordinar chiar și la vârsta de 80-90 de ani. Sunt foarte fericită că noi putem să ne menținem în formă tonusul dacă trăim o viață moderată, o viață în liniște, în echilibru sufletesc.

Astea sunt secretele tinereții, să fim împăciuitori, să ne iertăm, să-i iertăm pe cei din jur, să nu avem conflict cu noi, să nu avem conflicte cu lumea exterioară și atunci fenomenul de îmbătrânire este foarte lent. Trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă a vieții. Așadar nu este niciun secret…Sufletul este întotdeauna tânăr!”.

Carmen Harra s-a făcut remarcată în România ca artistă. Ulterior, vedeta a ales să se stabilească în America, acolo unde și-a schimbat cariera, oferind consultanță. De asemenea, vedeta a publicat numeroase cărți, care s-au tradus în mai multe limbi.

Citește și:

Atentatele teroriste din Sri Lanka. Detalii despre gruparea National Thowheeth Jamaath, considerată responsabilă de moartea a cel puțin 290 de civili

Citește mai multe despre Carmen Harra pe Libertatea.