La doar 60 de ani, Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024. Deși nu a fost la înmormântarea lui, Adriana Bahmuțeanu a mers la mormântul fostului ei soț de Paște. La cavou, ea a găsit aprinse mai multe lumânări și flori proaspete, semn că cineva a fost acolo.

„Este cineva care aprinde lumânări. Așa e tradiția. Eu m-am dus la cimitir unde este Silviu Prigoană, unde este înmormântat și băiețelul nostru. Este cimitir privat. Apoi am mers și la cimitirul din Străulești, unde sunt și bunicii. Am mers, dar nu am făcut poze.

Nu știu cine merge la el, probabil cineva de la administrația cimitirului, sunt lumânări aprinse și flori proaspete. Cine face asta, foarte bine. Nu m-am întâlnit cu nimeni acolo. Nu era nimeni. A fost și mama, a vrut să meargă”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în emisiunea „Un show păcătos”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Silviu Prigoană a fost înmormântat în secret

„Profund îndurerați, anunțăm ca trupul neînsuflețit al tatălui nostru, Silviu Prigoană, a fost depus în cavoul familiei din Cimitirul Evanghelic Lutheran din București (șoseaua Giurgiului nr. 4). Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru restrâns, de familie, conform cu dorința tatălui nostru”, au fost singurele cuvinte ale copiilor lui Silviu Prigoană.

Recomandări Schimbări radicale în preferințele românilor pentru alegerile prezidențiale, cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor – sondaj ARA

Despre locul și ziua înmormântării lui Silviu Prigoană, familia lui nu a dezvăluit când s-a întâmplat, însă se știe că de funeralii s-a ocupat Gabriela Lucuțar.

Ce relație are Adriana Bahmuțeanu cu copiii

Privind relația ei cu copiii, Adriana Bahmuțeanu spune că nu sunt schimbări, Maximus și Eduard refuză să stea de vorbă cu ea în cadrul întâlnirilor pe care le au la DGASPC. După moartea lui Silviu Prigoană, minorii au rănas în casa tatălui lor.

Conform spuselor vedetei, DGASPC ar fi condamnat-o pe vedetă pentru aparițiile sale media, iar aceste lucruri i-ar fi afectat pe copii. „E o situație tristă. Eu sper că se va rezolva. Este o situație… Copilului i s-a spus dintr-odată de mine că e ceva rău. Li se spune că dacă ies pe poartă sunt cu toată presa în față. Nu a fost niciun asalt. Ar fi trebuit să fiu mogulul presei.

Unde să chem eu pe toată lumea. Atunci a venit toată presa că a murit o persoană publică. Ei le zic: Nu vă duceți că este o nenorocire. Ei au fost filmați și în casa lui Silviu Prigoană. Cei de la Asistență Socială îmi spuneau că nu trebuia să vin eu cu toată presa. Copiii au crescut prin televiziune, ei au venit cu mine la emisiuni”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Istorii electorale Care era metoda inedită de alegere a Papei în secolul al XIII-lea? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară sunt organizate secții de vot chiar și în inima junglei? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană prăbușirea unei scheme piramidale în 1997 a dus la proteste masive și la căderea guvernului? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țara europeană cetățenii aleg nu unul, ci trei președinți în ziua votului? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară a fost introdus pentru prima dată dreptul de vot pentru femei? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Călin Georgescu, prezent din nou în fața judecătorilor pentru prelungirea controlului judiciar

Urmărește-ne pe Google News