Relația dintre Florin Ristei și Yasmin Awad a fost confirmată de cei doi la scurt timp după ce Libertatea anunța că ei formează un cuplu, iar de atunci au fost văzuți de mai multe ori împreună.

Potrivit celor spuse de Florin Ristei în timpul emisiunii „Fiertzi pe Insulă”, pe care a avut-o în această vară cu Speak pe YouTube și pe AntenaPlay, el și Yasmin Awad au mers deja și în unele vacanțe.

„Între timp, Florin Ristei și-a făcut gagică. E peste tot… În sfârșit, face și Florin acum dragoste. Să nu-i mai purtați de grijă. Florin Ristei e îndrăgostit acum. El a renunțat un pic la carieră și îi oferă timp iubitei lui”, a spus Speak în unul dintre episoadele „Fiertzi pe Insulă”.

Ținând cont că artistul a vorbit despre iubita lui Florin Ristei, acesta din urmă și-a amintit de o întâmplare pe care a trăit-o când a plecat în vacanță alături de Yasmin Awad.

Din câte se pare, în momentul în care a ajuns în aeroport, cântărețul a observat că un fan îl filmează, astfel că a decis să îl filmeze și el pe bărbat și să intre într-un mic dialog cu acesta. Fără succes însă, deoarece fanul nu i-a răspuns, ci s-a panicat.

„Acum vreo lună am fost plecat în vacanță un pic. Plecăm din aeroport și-l văd în timp ce mergeam… Eu eram cu Yasmin, mergeam așa… Și ăla făcea așa, ne filma. Și era pe video cu cineva, îi arăta cuiva ceva. Și când mă uitam spre el… Dar l-am banghit din prima, știi? Și mergând… Omul tot așa… Și la un moment dat scot telefonul și încep să-l filmez pe el. Și omul s-a uitat numai în față așa… Și vorbeam cu el, zic: «Zi mă, zi ceva, să te filmez și eu»! Numai așa făcea… Și se mai uita un pic… Și am vrut să-l postez, dar după îl fac celebru și nu are niciun sens”, a povestit Florin Ristei în emisiunea care este pe YouTube și pe AntenaPlay.

