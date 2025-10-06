Ajuns la 77 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în urmă cu aproximativ două săptămâni, celebrul actor i-a dat viață la PRO TV și pe VOYO interlopului Bebe Udrea în serialele „Clanul” și „Tătuțu’”, personaj care i-a schimbat existența în ultimii ani.

George Mihăiță joacă în „Tătuțu’” pe VOYO

Dacă în „Clanul” l-a interpretat pe „Măcelaru’” vârstnic, în „Tătuțu’”, actorul este un Bebe Udrea tânăr, la începutul „carierei” de interlop care controlează România. Astfel că am vrut să aflăm de la George Mihăiță dacă i-a fost greu să treacă de la un personaj mai bătrân la unul mai „necopt”.

„Nu a fost foarte greu. M-am gândit la un Tătuțu mai vioi, mai simpatic, mai dornic de putere, mai neîncrezător, mai vulnerabil uneori… Mi-au fost de mare folos și discuțiile avute cu Anghel Damian”, a spus George Mihăiță, în exclusivitate pentru Libertatea.

L-am întrebat pe maestru și dacă până acum a mai avut ocazia să joace mai întâi personajul vârstnic și apoi pe cel tânăr: „Vorba lui nenea Iancu: «Asta ce-i dreptu, nu»! De obicei în filme se întâmplă: «Two years later…»”.

Codin Maticiuc i-a vorbit despre Nuțu Cămătaru

În serialele „Clanul” și „Tătuțu’” joacă și Codin Maticiuc, nimeni altul decât cel care a scris cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, așa că următoarea noastră întrebare a venit logic: „V-a oferit Codin Maticiuc vreun sfat din ce a aflat de-a lungul timpului de la Nuțu Cămătaru?”.

„Am stat de vorbă cu Codin Maticiuc, eram curios de multe… De reacții, de ticuri, de iubire de familie, de multe”, a fost răspunsul pe care George Mihăiță l-a oferit în exclusivitate pentru Libertatea.

Chiar dacă publicul îl cunoaște pe George Mihăiță și din piesele de teatru, celebrul actor afirmă că la finalul acestui an, timpul nu îi permite să apară și în alte proiecte: „Din păcate, în perioada asta, timpul nu-mi permite alte proiecte. Este prea important «Tătuțu’». Apariții la PRO TV am mai avut și voi avea oricând cu drag”.

La finalul interviului din Libertatea, George Mihăiță a avut și un mesaj pentru cei de la PRO TV, post de televiziune care împlinește 30 de ani pe 1 decembrie 2025, dar a spus și ce poate vedea publicul în cel de-al doilea sezon din „Tătuțu’”, serial care se vede în această perioadă pe VOYO: „Mai multă acțiune, lupte pentru supremație, trădări, despărțiri, crime… Suspans! La mulți ani, PRO TV 30”.

