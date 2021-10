După divorțul dureros prin care a trecut, Anca Țurcașiu a reușit să-și găsească echilibrul în viață, iar acum arată spectaculos. Actrița are o siluetă la care multe femei visează, iar ea nu ține ascunse secretele pe care le are pentru a se menține în formă. În vârstă de 51 de ani, ea arată cu 20 de ani mai tânără și are mare grijă la obiceiurile zilnice pe care le are.

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat”, a spus actrița pentru Click!.

Probabil că multe femei s-au întrebat ce mănâncă Anca Țurcașiu de arată atât de bine. Răspunsul a venit chiar din partea vedetei, care a mărturisit că a renunțat la multe alimente. Actrița a exclus din meniul ei zilnic carnea, lactatele, ouăle și carbohidrații.

„Mănânc doar pește, fructe de mare și legume. Asta este tot ce mănânc. Am eliminat carnea, ouăle, lactatele din alimentația mea, carbohidrații, sunt foarte bine, mă hrănesc corect și sunt fericită!”, a mărturisit Anca Țurcașiu.

Ce planuri are Anca Țurcașiu

Actrița este implicată în multe proiecte și speră să-și ducă la bun sfârșit toate planurile pe care le are până la finalul anului 2021. Anca Țurcașiu își dorește să lucreze mai mult pe partea de design interior și să facă un site de promovare, unde poate arăta clienților săi ce le poate oferi.

„Intru să lucrez teatru, spectacolele «Mamma Mia», spectacolul «Rude cu nevasta-mea», pentru care lucrez cu regizorul Dan Tudor, cu care am mai lucrat în foarte multe proiecte, o echipă minunată, cu multe evenimente, am și intru să lucrez cu copiii mei, în afterschool, să le predau teatru, canto, în grădiniță, de asemenea, dar marea mea dorință este să intru mai mult pe partea asta de design de interior și să îmi organizez un site de promovare pentru ceea ce pot să le ofer viitorilor mei clienți ca și designer”, a mai spus vedeta pentru sursa mai sus menționată.

