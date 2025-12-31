Încă de la prima ediție, show-ul dintre ani a fost prezentat de Raluka și Pavel Bartoș, un cuplu care a devenit deja tradiție. Acum, la a 5-a ediție împreună, Libertatea a stat de vorbă cu artista și cu actorul, pentru a afla ce relație este între ei în prezent.

Raluka și Pavel Bartoș prezintă împreună Protevelionul de cinci ani

„Încă un Protevelion împreună! Ce bine, că așa m-am obișnuit și eu și am început și eu să fiu mai… M-am obișnuit cu Pavel Bartoș, el cu mine”, a spus Raluka. Ea a fost completată imediat de Pavel Bartoș: „E minunat de fiecare dată când ne reîntâlnim… În sfârșit suntem atât de buni prieteni… Cred că e al 5-lea an împreună. Eram prieteni și în primul an, dar nu ne știam atât de bine”.

„În momentul în care prezinți împreună cu un alt om, trebuie să ajungi să te cunoști din punctul ăla de vedere, nu neapărat așa ca prieteni, că nu asta contează…”, a adăugat Raluka. „Acum ne este dor unul de altul dacă nu ne vedem prea mult timp”, a completat Pavel Bartoș, iar Raluka a avut ultimul cuvânt: „Exact”!

Întrebată dacă ea îl înlocuiește pe Smiley, fiind cunoscut faptul că Pavel Bartoș și cântărețul formează la „Românii au talent” unul dintre cele mai iubite cupluri de prezentatori, Raluka a spus că nu poate fi vorba despre așa ceva.

„Nu, nu are nicio legătură! Nu înlocuiește nimeni pe nimeni”, a răspuns primul Pavel Bartoș, care a fost imediat completată de Raluka: „Eu nu înlocuiesc pe nimeni. Cred că e total diferit ce se întâmplă între noi doi și ce se întâmplă între el și Smiley. Acum, că sunt puțin geloasă… (n.r. – râde) Nu, glumesc, nu sunt geloasă!”.

„Protevelionul este cu totul altceva decât «Românii au talent» sau «Vocea României». Nu, n-are nicio legătură. Ăsta e un alt proiect. Proiect pe care îl asociez întotdeauna cu Raluka”, a adăugat Pavel Bartoș.

Întrebați dacă vor avea și alte proiecte împreună, Raluka a precizat că și-ar dori acest lucru: „Știi ce…? Nu ne-am gândit, dar… Poate! Oricum, până atunci, eu mă duc să-l văd pe el la teatru, el mai vine la concerte. Mă duc să îi văd filmele…”.

Rol de casnică pentru artistă în film

Apoi, între cei doi a urmat un dialog la care noi doar am fost martori și am asistat cu plăcere:

Raluka: „El o să mă invite la următorul film”.

Pavel Bartoș: „În ăla o să joace, pentru că ăla se va numi «Adio, dar Ramon cu tine»”.

Raluka: „Vai! Ador”.

Pavel Bartoș: „Ce rol o să-i dau… Măi, uită-te la ea cum arată… Ce rol pot să-i dau? De casnică!” (n.r. – râde).

Raluka: „Adevărul e că în rochia asta aș putea să fiu casnică” (n.r. – râde).

Pavel Bartoș: „Știți ce om bun e ea… Eu pe ea nu pot să o văd, efectiv, nici măcar o floare s-o rupă”.

Raluka: „Pavel Bartoș, iubitul meu minunat, pe care abia aștept să-l văd în fiecare an. Și adevărul este că da, să știi că mi-e dor de el în timpul anului, pentru că indiferent ce se întâmplă și ce se vede pe TV, între noi doi chiar e o energie foarte frumoasă”.

Pavel Bartoș: „Nu trebuie să ne întâlnim zilnic, dar când ne vedem, cumva ne povestim lucrurile importante din viețile noastre. De acolo începe continuarea relației”.