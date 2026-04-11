Vedeta susține că multe dintre preparatele tradiționale de Paște pot fi integrate cu ușurință într-o alimentație echilibrată. Un exemplu simplu, dar extrem de eficient, este oul fiert – un aliment nelipsit de pe masa de sărbătoare.

„Paștele este una dintre sărbătorile mele preferate pentru că, printre altele, presupune și o diversitate de mâncăruri sănătoase. Avem, de exemplu, oul fiert, care este o bogăție din punct de vedere nutritiv. Are foarte multe elemente de care corpul nostru are nevoie și are și o putere foarte mare de sațietate, te satură repede”, a mărturisit Carmen Brumă pentru WOWbiz.ro.

Secretul siluetei: simplitatea

La 48 de ani, Carmen Brumă impresionează prin forma fizică, iar secretul ei nu constă în diete complicate, ci în alegeri simple și constante. Vedeta recunoaște că oul fiert este unul dintre „aliații” ei de bază, nu doar de sărbători, ci și în viața de zi cu zi.

Mai mult, aceasta spune că obișnuiește să aibă mereu la îndemână acest aliment, chiar și atunci când este pe fugă. Oul fiert devine astfel o gustare rapidă, sănătoasă și eficientă în combaterea senzației de foame.

Cum eviți kilogramele în plus de Paște

Carmen Brumă atrage atenția că mesele festive nu trebuie să devină o problemă pentru siluetă, dacă sunt abordate inteligent. Cheia este echilibrul și combinațiile corecte de alimente.

Vedeta recomandă ca oul fiert să fie asociat cu verdețuri de sezon – salată, ceapă verde, ridichi – care aduc aportul necesar de fibre. Acestea completează perfect valoarea nutritivă a oului și ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp.

Potrivit vedetei, oul fiert este un aliment care „păcălește” foamea și poate fi consumat în orice moment al zilei. Important este să fie combinat corect și să facă parte dintr-un stil de viață echilibrat.

„Dacă m-ai întreba ce gustare îmi iau eu la mine, în geantă, în zilele cu multe drumuri, ți-aș răspunde că oul fiert. Eu umblu cu ouă fierte în geantă pe care le pun frumos în punguțe ca să nu miroasă, că toată lumea mă întreabă, „a, da mirosul, mirosul”. Cu mirosul se rezolvă simplu, îl pui într-o punguță și nu mai miroase deloc. Alimentul care te ajută să slăbești! Este bun pentru că ”păcălește” foamea.

Deci oul fiert este alimentul de bază pe care poți să-l mănânci dimineața, la prânz și seara când îți place ție, însoțit de un element pe care oul nu-l are, și anume fibră. Și fibrele le ai din toate verdețurile astea de primăvară pe care oricum le pui pe masă de Paște. Și apoi o altă combinație foarte sănătoasă și utilă este drobul. Care e un amestec de cărnuri, în funcție de cum îți place să-l prepari, și cu verdeață.

E foarte gustos, sățios, vine cu un aport mare de proteine, dacă pui și verdeață prin el ai și niște fibre, îl însoțești cu niște salată și iată, încă o masă sănătoasă. Mai e ciorba, care la fel, este un aliment foarte sănătos”, a mai spus Carmen Brumă.

Astfel, în loc să privim Paștele ca pe o perioadă a exceselor, putem să-l transformăm într-o oportunitate de a mânca simplu, sănătos și conștient – exact așa cum recomandă Carmen Brumă.

