Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului

Anunțul a fost făcut prin intermediului unui comunicat de presă în cadrul căruia au oferit reacții Cătălin Măruță, prezentatorul emisiunii „La Măruță”, și Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Ce a spus Cătălin Măruță despre decizia PRO TV

În cadrul comunicatului, niciunul dintre ei nu a spus direct dacă prezentatorul rămâne sau nu în continuare la PRO TV, afirmând doar că urmează noi proiecte atât pentru el, cât și pentru postul de televiziune.

„Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a spus Cătălin Măruță.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, salariul pe care îl avea Cătălin Măruță la PRO TV nu era deloc unul mic. Din câte se pare, prezentatorul TV era remunerat cu 12.000 de euro în fiecare lună.

PRO TV a renunțat la emisiunea „La Măruță", prezentată de Cătălin Măruță

„«La Măruță» a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a spus Aleksandras Cesnavicius despre decizia pe care a luat-o PRO TV.

Aleksandras Cesnavicius a vorbit despre viitorul postului TV

În urmă cu doar câteva zile, CEO-ul PRO TV anunța în exclusivitate pentru Libertatea ce urmează să se întâmple cu postul de televiziune în următorii ani.

„Pentru a avea succes în continuare, din punctul meu de vedere, trebuie să existe o combinație între două lucruri. Una e să vedem cum putem folosi tehnologia în cel mai bun mod, adică să producem show-urile la o calitate foarte bună, să arate precum cele din străinătate, să ne folosim de asta pentru a aduce pe micile ecrane tot ce e mai bun. Asta pe partea de tehnologie. Apoi, ceea ce ne face unici pe piață este faptul că înțelegem publicul din România. Noi, ca și companie, ca și producții, putem face treaba asta mai bine decât oricine altcineva.

Cred că cea mai mare provocare a noastră va fi adaptarea. Vorbim despre schimbarea tehnologică, pentru că totul este ghidat de tehnologie în prezent și totul accelerează cu ajutorul inteligenței artificiale (AI). Prezentăm proiecte care s-au îmbunătățit în ultimii ani, acest lucru fiind posibil datorită oamenilor noștri care folosesc inteligența artificială (AI) în producție. Dar acest lucru nu se limitează doar la producție.

În primul rând, contează cât de bine ne vom adapta la tehnologie. În al doilea rând, contează cât de bine vom reuși să ne consolidăm poziția ca producător de conținut local de calitate, pe care să-l producem mai mult decât competitorii noștri. Sunt sigur că vom reuși să facem asta, pentru că deja o facem de mulți ani, de 30 de ani. Așa că o vom face și în viitor. Viitorul sună bine”, a afirmat Aleksandras Cesnavicius în exclusivitate pentru Libertatea.

Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
