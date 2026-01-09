Într-un peisaj media care evoluează și se transformă de la an la an, Aleksandras Cesnavicius, care este CEO PRO TV, a vorbit cu Libertatea despre viitorul trustului de presă pe care îl conduce.

Libertatea a stat de vorbă cu șeful PRO TV

Libertatea: Cum credeți că va arăta modul în care românii consumă divertisment și știri în următorii ani?

Aleksandras Cesnavicius: Cred că va deveni mai fragmentat, ceea ce înseamnă că oamenii își iau deja informațiile astăzi din mai multe surse sau platforme. Trecutul ne arată că informația de calitate este mai căutată ca niciodată! Fragmentarea ajută la dispariția știrilor și a informațiilor false.

Cea mai importantă valoare este să producem știri de calitate. Nu putem rămâne blocați doar în televiziune, asta este clar. Așa că vom avea același punct de început, aceeași echipă care va produce știrile, aceleași standarde de calitate, dar cred că ne vom ajusta și vom găsi formatele potrivite pentru fiecare platformă în parte.

Va reuși PRO TV să rămână în top și în următoarea perioadă?

– E clar că piața media va deveni mai fragmentată și mai populată. Nu ne vom bate doar cu branduri locale, ci apar tot mai mult și competitori internaționali. Pentru a avea succes în continuare, din punctul meu de vedere, trebuie să existe o combinație între două lucruri.

Una e să vedem cum putem folosi tehnologia în cel mai bun mod, adică să producem show-urile la o calitate foarte bună, să arate precum cele din străinătate, să ne folosim de asta pentru a aduce pe micile ecrane tot ce e mai bun. Asta pe partea de tehnologie. Apoi, ceea ce ne face unici pe piață este faptul că înțelegem publicul din România. Noi, ca și companie, ca și producții, putem face treaba asta mai bine decât oricine altcineva.

Aleksandras Cesnavicius vorbește despre provocări

Cum vedeți PRO TV în următorii 5-10 ani, într-un peisaj media în continuă transformare?

– Cred că cea mai mare provocare a noastră va fi adaptarea. Vorbim despre schimbarea tehnologică, pentru că totul este ghidat de tehnologie în prezent și totul accelerează cu ajutorul inteligenței artificiale (AI). Prezentăm proiecte care s-au îmbunătățit în ultimii ani, acest lucru fiind posibil datorită oamenilor noștri care folosesc inteligența artificială (AI) în producție. Dar acest lucru nu se limitează doar la producție.

În primul rând, contează cât de bine ne vom adapta la tehnologie. În al doilea rând, contează cât de bine vom reuși să ne consolidăm poziția ca producător de conținut local de calitate, pe care să-l producem mai mult decât competitorii noștri. Sunt sigur că vom reuși să facem asta, pentru că deja o facem de mulți ani, de 30 de ani. Așa că o vom face și în viitor. Viitorul sună bine!

PRO TV și VOYO vor produce și filme? Sau veți rămâne doar la seriale?

– Acum încă ne gândim la seriale, dar nu exclud ca, la un moment dat, să producem și filme.

