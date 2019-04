Ce scrie în biletul de externare al Andreei Bălan. Vedeta a făcut totul public

Într-un vlog pe Youtube, Andreea Bălan a arătat biletul de externare. Ea a citi ce i-a fost scris în documentul medical.

„Am aici biletul de externare din 8 martie, adică la 4 zile după cezariană. Este cel mai important bilet de externare pentru că au mai fost, după aceea, încă două intervenții, dar acele bilete de externare sunt mult mai simple. S-a intervenit pentru înlăturarea hematoamelor. În schimb, acest bilet de externare este cel mai important de la cezariană. Și aici scrie negru pe alb ce s-a întâmplat, domle în ziua aceea fatidică de 4 martie?”, spune Andreea Bălan, potrivit wowbiz.ro.

„”În data de 4 martie 2017, ora 17:30, se decide terminarea nașterii prin operație cezariană… În timpul extracției intraoperatorii a placentei de 550 gr, aspect macrospoic normal, pacienta prezintă bradicardie severă până la sistolă pentru care se practică de către medicul anestezist masaj cardiac extern, intubație oro-traheală și ventilație mecanică cu reluarea ritmului cardiac rapid cu stabilitate hemo-dinamică sub adrenalină până la sfârșitul operației…

…Pacienta rămâne sub supraveghere în sala de operații sub suspiciunea de embolie amniotică. La 18:30, pacienta prezintă hemoragie abundentă. Se instituie comisie medicală pentru situații de urgență privind suspiciunea de CID. Se decide reintervenția de urgență pentru curățare”. Odată cusută s-a făcut comisie medicală, s-a reintervenit, am fost din nou deschisă și am fost curățată”, mai spunea ea.

„Ulterior, pacienta este admisă în terapie intensivă având evoluție post-operatorie favorabilă, extubată la 4 ore post-operator, devine conștientă, e dezorientată, respiră spontan, eficientȚ. Și apoi mai sunt alte detalii de „hemodinamică”…

Mai departe, scrie așa: „tulburări ale memoriei recente, se cere evaluare neurologică și IRM cerebrală”. Chiar am făcut în următoarele 30 de ore după chestia asta m-au trimis la RMN”, încheie artista.

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Este prezentă pe scena muzicală din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. După destrămarea trupei, artista a început cariera solo, bucurându-se de mare succes. Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea din luna martie a anului 2017. Cei doi au împreună o fetiță, Ella.

La începutul lunii martie a acestui an, vedeta a adus pe lume cel de-al doilea copil, prin cezariană În timpul procedurii medicale, vedeta a suferit un stop cardio-respirator, după cum a anunțat soțul acesteia pe Facebook.

Andreea Bălan s-a aflat la terapie intensivă. Andreea Bălan a fost vizitată la spital de familie, dar și de fosta ei colegă din trupa Andre, Andreeea Antonescu.

În data de 6 martie 2019, Andreea Bălan și-a strâns pentru prima oară în brațe cea de-a doua fetiță, Clara Maria. Vedeta a făcut și primele declarații despre situația prin care a trecut.

