Chiar dacă Andreea Antonescu nu a fost lăsată să stea de vorbă cu Andreea Bălan, aceasta fiind atent monitorizată de medici, artista a stat câteva minute cu Clara Maria, o fetiță superbă care după spusele vedetei seamănă cu tatăl ei, George Burcea. „Am văzut bebeluşa şi este foarte frumoasă, este o fetiţă de nota 10 şi are foarte mult păr. Este superbă (…) Acum, dacă stau să mă gândesc, cred că totuşi seamănă cu George”, a mărturisit Andreea Antonescu pentru „Răi Da Buni”.

Medicul Doru Herghelegiu, cel care a salvat-o pe Andreea Bălan atunci când a suferit un stop cardio-respirator în timpul operaţiei de cezariană, a făcut declarații despre starea de sănătate a artistei. Acesta a povestit pas cu pas ce s-a întâmplat cu interpreta, care luni a născut o fetiță perfect sănătoasă.

„Familia nu doreşte să divulgăm în presă foarte multe lucruri despre condiţiile particulare ale acestui caz. Doamna Bălan este pacienta mea. Am fost solicitat de către colegi şi am şi o mică contribuţie. Din nefericire, în consimţământul de naştere e un paragraf unde este specificat acest eveniment nefavorabil, riscul de a muri. Această complicaţie este mai frecventă la naşterile pe cale naturală. Este o complicaţie extrem de rară. Mortalitatea este foarte mare, peste 90% dintre paciente. Este un accident dramatic, imprevizibil. Astăzi în cursul zilei am reuşit să echilibrăm coagularea sângelui. I-a fost făcută anestezie generală când s-a instalat şocul respirator. Un minut a durat resuscitarea. Ştiam ce va urma. Tulburările de coagulare sunt greu de controlat. Este un caz la 80 000. 10% sunt cei care supravieţuiesc în aceste cazuri. Contează mult rapiditatea cu care medicii se reorganizează. Fiecare pacientă poate să ajungă în această situaţie. Apare ca un trăsnet pe cerul senin. E mult mai frecvent la naşterea naturală. Sunt alte condiţii. Sunt plecat din 2006 din sistemul de stat. Am avut posibilitatea să rezolvăm cazuri grave. E un caz fericit, mă bucur că în experienţa mea am trăit cu zeci de ani în urmă astfel de evenimente. Din fericire, era totul pregătit, chiar medicul anestezist făcea parte din echipele de chirurgie cardio-vasculară. Spitalele mari oferă şanse mai mari, dacă ai ghinionul şi se întâmplă un astfel de eveniment tragic. Starea ei este bună, este conştientă, a intrat în comunicare cu familia, cu medicii. Probbil se va recupera foarte repede. Mâine va ieşi de la Terapie Intensivă. Nu sunt urmări. Copilul e bine. Spaima tatălui care a trebuit să ia cunoştinţă brusc cu acest eveniment, a trecut prin momente grele. Sunt imprevizibile”, a spus medicul Doru Herghelegiu la Antena 3.

