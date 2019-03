Andreea Bălan a intrat în direct prin telefon la emisiunea Acces Direct, moderată de Simona Ghrghe la postul de televiziune Antena 1.

„Abia de astăzi sunt bine şi mi-am strâns fetiţa în braţe. Am trecut prin focuri periculoase. Această embolie pur şi simplu îţi provoacă şoc, stop cardiac, lichidul amniotic intră în sânge, nu se ştie de ce. La mine s-a întâmplat după ce au scos copilul sănătos. Imediat doctorii au luat decizia cea mai potrivită. Au făcut echipă şi m-au salvat. Poate nu mai eram dacă nu eram aici. Mi-au zis că mi-au pus-o la obraz, am pupat-o. George era afară. Se uita pe geam, a văzut tot.

Eu am fost inconştientă vreo 20 de ore. Abia astăzi ţin minte cu adevărat ce s-a întâmplat. O ţin în braţe, nu mă dezlipesc de ea. E foarte mititică. Am şi uitat că şi Ella Maya era mititică. Are păr mult, brunet aşa. Eu astăzi am ajuns în salon. Doctorul Herghelegiu venit de acasă în cinci minute a venit şi mi-a povestit că eram la un pas să mor. Am rămas aşa… nu mi-am dat seama că a fost atât de grav.

Sunt fericită că a trecut moartea pe lângă mine. am doi copii sănătoşi. Important era ca fetiţa să fie sănătoasă. Se poate întâmpla oricui e un caz foarte rar. Abia acum vorbesc şi cu George, lucidă fiind. El a venit ieri, alatăieri, mi-au spus că au vorbit cu mine, dar nu îmi aduc aminte. Au stat cu lacrimi în ochi şi cu frică”, a declarat Andreea Bălan.

De asemenea, Andreea Bălan a făcut declarații și pentru emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

„Am fost într-o luptă cu moartea, fără să exagerez. Se poate întâmpla și din senin, nu doar la cezariană. Se poate întâmpla și la nașterea naturală. Noroc că m-au deschis, a ieșit fetița și după aceea s-a întâmplat această cascadă, șocul cardio-respirator. Vreau să le mulțumesc medicilor de la Sanador, au trebuit să facă o comisie, să decidă ce să facă, era o chestiune de viață și de moarte. S-au strâns în sala de operații în zece minute… Soțul meu stătea afară, a fost îngrozitor pentru el, a stat cu emoții și frică până marți dimineață” a explicat cântăreața.

Andreea Bălan a ajuns la spital în cursul zilei de luni, fiind programată pentru naștere prin cezariană. În timpul procedurii medicale, vedeta a suferit un stop cardio-respirator, după cum a anunțat soțul acesteia pe Facebook. Andreea Bălan s-a aflat la terapie intensivă. Andreea Bălan a fost vizitată la spital de familie, dar și de fosta ei colegă din trupa Andre, Andreeea Antonescu. Miercuri, 6 martie 2019, Andreea Bălan și-a strâns pentru prima oară în brațe cea de-a doua fetiță, Clara Maria.

Citește și: Andreea Bălan și-a certat tatăl de pe patul de spital! „M-a sunat să mă roage să nu mai dau niciun fel de declarații despre ea”

Citește mai multe despre Andreea Bălan pe Libertatea.