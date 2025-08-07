Tily Niculae a făcut declarații la Știrile Antena Stars care au lăsat loc de interpretări. Pare că vedeta și tatăl copiilor ei au probleme în căsnicie.

„S-au schimbat niște lucruri, pe care le voi anunța la momentul potrivit, atunci când trebuie să le anunț. Deocamdată, în ceea ce privește dinamica noastră logistică și creșterea copiilor nu s-a schimbat absolut nimic”, a declarat Tily Niculae, la Știrile Antena Stars.

În urmă cu doi ani, după 13 ani de căsnicie, Tily Niculae a făcut declarații emoționante despre căsnicia cu soțul ei.

„Am împlinit 13 ani de căsnicie și 18 ani de când suntem împreună, deci nu-mi vine să cred. La noi e haos, dar e haosul nostru și cât va fi să fie, vreau să fie frumos și când nu va mai fi, nu vreau să trăiesc și să zic că puteam să fac și să am grijă mai mult la aspectul respectiv. Noi suntem complet diferiți, el este un om exact, eu sunt haos, dar cred că ne completăm”, a spus atunci Tily Niculae.

Într-o perioadă în care parentingul se învață din cărți și regulile se schimbă de la o generație la alta, Tily Niculae a decis să-și crească și să-și educe copiii după modelul părinților ei. Cu toate că fiica ei împlinește 14 ani, iar fiul cel mic are abia 5 ani, actrița declară că nu face diferențe între ei. Mai mult decât atât, se surprinde de multe ori că se crede sora mai mare a fiicei sale.

„Chiar vorbeam că nu îmi vine să cred că am ajuns să facem buletin. Sincer, sunt emoționată. Când te gândești că am «creionat-o» așa când aveam 24 de ani și am știut că primul copil o să fie fetiță, am născut-o la 26 de ani și că urmează să împlinească 14 ani, mi se pare wow”, a povestit Tily Niculae pentru Libertatea.

„Avem o relație foarte OK și eu, de regulă, când intru la ea în cameră cumva îi respect foarte mult spațiul și intimitatea, ciocăn. Avem o relație foarte bună. Noi avem împreună foarte multe activități. Spre exemplu, în această seară trebuia să fie cu mine, dar era puțin la meditații.

Cumva cred că îi place cu mine, că se simte mai apropiată și este perioada asta în care ea cumva crește, se descoperă, eu o înțeleg mai bine poate decât tatăl ei, fiindcă și eu îmi aduc aminte cum eram și părinții mei au fost foarte îngăduitori.

Nu am avut o preadolescență din asta rebelă. Am făcut întotdeauna ce mi-a adus plăcere, dar cumva cu limite și cu acordul părinților.

Ce a fost foarte fain în educația mea a fost că tot timpul prietenii erau la mine și toți se văitau de părinții lor și spuneau cât de faini sunt părinții mei. Cam așa și la Sofia, la noi vin foarte multe fete și îi spun cum este mama ei”, a povestit actrița despre faptul că începe să conștientizeze că fiica ei este deja adolescentă.

