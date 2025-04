Într-o perioadă în care parentingul se învață din cărți și regulile se schimbă de la o generație la alta, Tily Niculae a decis să-și crească și să-și educe copiii după modelul părinților ei. Cu toate că fiica ei împlinește 14 ani, iar fiul cel mic are abia 5 ani, actrița declară că nu face diferențe între ei. Mai mult decât atât, se surprinde de multe ori că se crede sora mai mare a fiicei sale.

„Chiar vorbeam că nu îmi vine să cred că am ajuns să facem buletin. Sincer, sunt emoționată. Când te gândești că am «creionat-o» așa când aveam 24 de ani și am știut că primul copil o să fie fetiță, am născut-o la 26 de ani și că urmează să împlinească 14 ani mi se pare wow”, a povestit Tily Niculae pentru Libertatea.

Când diferența de vârstă dintre copii este una destul de mare, părinții încearcă cumva să mențină un echilibru, astfel încât niciunul dintre ei să nu se simtă marginalizat, astfel că ajung să aibă activități diferite, cu fiecare în parte.

„Avem o relație foarte ok și eu de regulă când intru la ea în cameră cumva îi respect foarte mult spațiul și intimitatea, ciocăn. Avem o relație foarte bună. Noi avem împreună foarte multe activități. Spre exemplu în această seară trebuia să fie cu mine, dar era puțin la meditații. Cumva cred că îi place cu mine că se simte mai apropiată și este perioada asta în care ea, cumva crește, se descoperă, eu o înțeleg mai bine poate decât tatăl ei, fiindcă și eu îmi aduc aminte cum eram și părinții mei au fost foarte îngăduitori. Nu am avut o preadolescență din asta rebelă. Am făcut întotdeauna ce mi-a adus plăcere, dar cumva cu limite și cu acordul părinților. Ce a fost foarte fain în educația mea a fost că tot timpul prietenii erau la mine și toți se văitau de părinții lor și spuneau cât de faini sunt părinții mei. Cam așa și la Sofia, la noi vin foarte multe fete și îi spun cum este mama ei”, a povestit actrița despre faptul că începe să conștientizeze că fiica ei este deja adolescentă.

Vrea să scoată o carte alături de fiul ei

Doar părinții pot înțelege exact de câtă voință, putere de înțelege și mai ales calm este nevoie atunci când copiii vin buluc peste ei și le cer atenția. Din fericire pentru Tily, fiica ei înțelege că fratele mai mic are nevoie de un alt gen de atenție. Totuși, există și perioade când, la rândul ei, are nevoie de ajutorul mamei.

„El este încă în perioada în care plânge după mine ca să nu plec. Pentru el sunt prințesa lui. Nu fac diferențe între ei. Simt că iubirea se împarte în mod egal. Din punctul de vedere al atașamentului este strict de vârstă, asta pentru că el are mai multă nevoie decât Sofia, însă așa, la nivel de activități, încercăm să ne reglăm în așa fel încât ei să nu simtă. Spre exemplu, zilele trecute, seara pe la ora 9, Sofia îmi spunea că are test la fizică și Radu voia să-mi povestească foarte multe de la grădiniță că avusese un exercițiu de pompieri și s-a speriat. Încercam să vorbesc și cu el, să-l încurajez, iar în același timp făceam formule, lucru mecanic, forța, masa, înălțimea. Până la urmă s-a făcut un talmeș-balmeș, pe unul l-am trimis în pat și pe celălalt la baie și le-am zis să mă aștepte că vin la amândoi”, a detaliat actrița.

Dat fiind faptul că a promis că nu va face diferență între copiii ei, Tily Niculae se gândește să scoată o carte și cu fiul ei. Acum câțiva ani, actrița a publicat „Rețete SOFIsticate”, o carte dedicată fiicei sale, așa că acum se gândește să scrie una și pentru fiul ei.

„Mi-au scris fetele din comunitate să-mi puncteze faptul că dacă am scris carte cu Sofia, trebuie să fac carte și pentru Radu. Cred că o să ajung să fac și treaba asta, dar nu acum. Să închei cumva tot haosul din viața asta, cu proiectele pe care le am de finalizat și cu licența. Cred că la Radu va fi o carte de povești, pentru că la Sofia a fost cumva pe rețete, pe nutriție, ca să pot să plec prin țară și să cumva să ridicăm gradul de conștientizare a faptului că noi ca și țară suntem top 3 la nivel mondial al obezității. Așa că la Radu o să fie cu povești, ca să pot să pun și un voice-over”, na mai povestit Tily Niculae pentru Libertatea.

