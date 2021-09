Cătălin Moroșanu a vorbit pentru prima oară despre cum se înțelege cu Georgiana, soția lui, de când s-a mutat singur în București. Suferă că e departe de ea și de fiica lor, dar a trebuit să facă acest sacrificiu pentru carieră. Încearcă să meargă la Iași cât de des poate și soția vine des la București.

„Eu cred că discuțiile că-mi las familia, până la urmă…sunt lucruri normale. Eu merg în fiecare weekend acasă, mai stau și câte o săptămână acasă. În 14 ani, mereu am fost tot plecat, eu sunt la București de atâția ani de zile, fac naveta Iași-București. Niciodată n-o să mi las familia. Soția mea chiar astăzi a plecat din București. Este mândră de mine și eu de ea, atâta timp cât reușim să ne susținem în proiectele noastre, cred că ăsta este secretul succesului.

Familia este pe primul loc, nu o s-o las pentru alte lucruri. Dar dacă tot pot face ceva pentru cariera mea, de ce să nu ne susținem unul pe altul.”, a povestit luptătorul, în cadrul unei emisuni tv.

Cătălin Moroșanu a pus bazele propriei lui academii, una care îi poartă numele. „Îmi doresc să deschid o sală de kickboxing. Este o modă să-și denumească aceste săli de sport academie. Mă refer la mai multe ramuri sportive. În momentul în care îmi voi deschide «Academia Cătălin Moroșanu» voi merge pe mai multe sporturi: kickboxing, cross-fit pentru gagici.

Vreau să iau un antrenor de MMA, un antrenor de taekwondo. O să încerc să prind toate aceste ramuri sub această sală. Am găsit și un loc deja, la Romexpo. Soția mea rămâne la Iași, unde are o clinică dentară. Nu poate să se mute încă de acolo. Eu mă mut singur aici, ca să mă ocup de sală.”, declara Moroșanu în urmă cu câteva luni în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

