Alex Velea îl luase pe Zanni sub aripa lui protectoare și l-a ajutat cu cariera sa. Relația lor de prietenie și profesională s-a răcit în ultima perioadă, astfel că au decis să încheie contractul și să nu mai colaboreze.

Câștigătorul Survivor România a postat recent pe YouTube un clip în care vorbește despre ruptura prieteniei lor și spune că nu a înțeles de ce a fost nevoit să facă un contract cu Alex Velea. Iubitul Antoniei mărturisește că nu a văzut videoclipul postat de Zanni.

„Eu nu am văzut ce a zis Zanni despre mine. Dacă nu s-a simțit bine, ce? Înseamnă că a făcut alegerea potrivită”, este prima reacție a lui Alex Velea, în urma vlogului postat de Zanni, potrivit Fanatik.

„Eu îl consider și acum prieten”

Cântărețul susține că întotdeauna s-a interesat de starea lui Zanni și i-a fost alături de fiecare dată când a avut nevoie.

„Da, normal că i-am scris. E ceva normal, pentru că m-a interesat starea lui. Țin la el. Am ținut la el. Eu sunt o persoană empatică. Țin la prietenii mei. Țin la colegii mei. Eu îl consider și acum prieten. N-am nicio treabă (n. red.: în sensul că nu îl afectează lucrurile pe care Zanni le-a descris despre perioada în care a fost în Golden Boy Society). Dacă nu s-a simțit bine, nu știu ce să zic…

Recomandări Cum au murit într-o fracțiune de secundă, în adâncul oceanului, pasagerii submarinului Titan. Senzorii secreți ai Marinei SUA au detectat încă de duminică un sunet suspect

Fiecare e liber să facă ce dorește, în asta îl susțin. Dacă așa a simțit, cred că a făcut alegerea potrivită. Eu îi doresc baftă în tot ce vreau să facă, baftă pe viitor și lui, și colegilor lui.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

De-a lungul timpului, Alex Velea a ajutat mai mulți artiști aflați la început de carieră să ajungă în atenția publicului. Mario Fresh și Lino Golden se numără printre tinerii cântăreți pe care iubitul Antoniei i-a ajutat.

„Eu nu m-am simțit niciodată folosit. Nu vreau să se interpreteze asta. Mie îmi place să ajut oameni. Consider că asta trebuie să fac. Mi-am dorit foarte mult în adolescența mea, când eram puști, să primesc o mână de ajutor.

Mi-am promis că atunci când o să ajung în postura să pot să fac treaba asta o să ajut oamenii cu drag. Și asta fac, fără nicio problemă”, a declarat Alex Velea.

„Eu nu cânt despre gagici, cânt despre dragoste”

Zanni spunea că nu se mai regăsea în echipa cântărețului și nu îi mai făcea plăcere să cânte despre „gagici, mașini și șmecherie”. Alex Velea a venit cu o replică și a spus că piesele sale sunt despre dragoste, nu despre cele menționate de câștigătorul Survivor România.

Recomandări Fiul miliardarului pakistanez nu voia să meargă în expediția cu Titan: „Era îngrozit, dar i-a făcut pe plac tatălui său”

„Eu nu cânt despre gagici, cânt despre dragoste”, a completat Alex Velea. „Nu-mi pare rău de niciun gest făcut, nu regret nimic”, a spus cântărețul în legătură cu sprijinul pe care i l-a oferit în ultimii ani lui Zanni.

„Cu sufletul, nu am fost niciodată acolo”

Zanni a spus că niciodată nu s-a simțit 100% integrat la Golden Boy, ba chiar că unii colegi de studio i-au pus bețe-n roate. „Răspuns sincer: nu mai vorbim de ceva timp, nu ne mai scriem. El mi-a mai scris, m-a mai întrebat de sănătate din când în când. Nu suntem certați. Doar nu vorbim, pentru că nu vorbim. Sunteți conștienți că e un contract la mijloc. Nu mai sunt cu sufletul în Golden Boy Society și nu m-am simțit niciodată. Contractual, nu mai sunt de o lună.

Cu sufletul, nu am fost niciodată acolo, lucru pe care l-au înțeles și ei. Asta am apreciat. Contractual, am făcut un act adițional. Nu mai avem de-a face”, a declarat Zannidache despre ruptura dintre el și Alex Velea pe YouTube, potrivit Fanatik.

Playtech.ro Ce droguri a consumat Xonia, prinsă de Poliție! Abia putea să vorbească, riscă închisoarea! EXCLUSIV

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Wow, Corina Caciuc a înflorit lângă Reghe! Cum arată azi tânăra de 30 de ani. Ce schimbare, ce atitudine!

FANATIK.RO De ce îngrășământ natural ai nevoie vara. Se folosește din iunie până în august pentru cele mai tari rezultate

Știrileprotv.ro Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor | GALERIE FOTO

Observatornews.ro "Degeaba ai totul, dacă nu ai parte de iubire". Diana a murit în braţele colegilor săi la doar 26 de ani, după ce a băut un litru de antigel

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop egiptean Mihai Voropchievici. Nativii care vor reuși mereu în viață. 'Îi iubește destinul. Sunt ‘bântuiți’ de noroc!'