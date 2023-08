„Dacă ar fi și în televiziune pensii speciale ca la ceilalți, ar fi o ocazie nemaipomenită! Sau ca în alte Ministere să mă pensionez la 40 de ani, asta s-ar putea! Zisesem altceva atunci, eram într-un interviu cu fiica mea alături și am spus că oricând putem preda ștafeta.

Nu a avut nimeni nimic de obiectat, am crezut că se înțelege, dar, de fapt, nu s-a înțeles. Mesajul este că la cifrele acestea nu avem cum să ne retragem! Și dacă am vrea, nu cred că ne-ar lăsa cineva!”, a spus Răvan pentru Ego.

De asemenea, Răzvan Simion a precizat că televiziunea a devenit, pentru el și colegul său, Dani Oțil, un stil de viață.

„În primul rând, nu e muncă. E un fel de a fi pentru noi, facem asta de când ne știm. Nu ne-am dorit niciodată să facem altceva, nu am făcut niciodată altceva. Prima emisiune la care am participat a fost prin 1994. Din clasa a 9-a, din liceu, doar asta am făcut!

Împreună cu Dani, am făcut radio, apoi televiziune. Noi nu am făcut altceva, de asta nici nu avem poveștile cu spălatul mașinilor, îngrijitul terenurilor de tenis. Din păcate, nu avem povești așa! Noi am făcut media de când ne cunoaștem!”

„Suntem legați de 40 de ani. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când am venit în București. Avem o istorie comună și este cumva normal ca oamenii să se aștepte să fim mereu unul cu celălalt. Sigur, avem vieți diferite, el este mai dinamic, eu mai amorf.

Pe mine mă vedeți la genul acesta de evenimente, pe el nu o să îl vedeți niciodată! Nu, deși la câte ore de program avem, am putea, lejer, să tragem un pui de somn și emisiunea să nu se termine!”, a încheiat Răzvan Simion.

