Ce ținută a purtat Lidia Buble la nunta surorii ei. „Era mai bine să te îmbraci cu altă culoare” | FOTO

În weekend, Lidia Buble a fost prezentă la Deva, acolo unde una dintre surorile ei s-a căsătorit. Sora artistei a fost o mireasă foarte frumoasă și foarte rafinată.

Pentru fericitul eveniment din viața familiei sale, Lidia Buble a ales o ținută de culoare neagră.

Lidia Buble a îmbrăcat o rochie neagră bufantă la umeri, dar strânsă în jurul mijlocului. Unii dintre cei care au văzut-o i-au apreciat ținuta, alții mai puțin.

„Era bine să te îmbraci cu altă culoare la nuntă”, i-a transmis un internaut.

„A fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea❤”, a scris Lidia Buble pe o rețea de socializare.

„Așa arată FERICIREA!❤”, în dreptul imaginilor de la nunta surorii sale.

La nuntă, Lidia Buble a fost cea care a prins buchetul de mireasă.

„Dă-i drumul! Mă mărit, măi! Doamne, deci nu pot să cred! Am zis că nu o să am nicio șansă. Dacă îl arunca, rupeam tot, mușcam din ele, făceam tot posibilul. Am aici gașca care era instruită foarte bine. Dar așa?! Chiar așa?! Nu pot să cred, sunt șocată!”, a spus Lidia Buble într-o înregistrare postată pe contul ei de Instagram.

Lidia Buble are o relație cu prezentatorul de televiziune Răzvan Simion de câțiva ani. Răzvan Simion a fost căsătorit, timp de mulți ani, cu Diana Simion. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, o fetiță pe nume Ianca și un băiat care se numește Tudor. După separarea de Răzvan Simion, Diana s-a mutat împreună cu cei doi copii ai lor la Timișoara, acolo unde a încercat să își vadă mai departe de viață și și-a construit o vilă superbă.

