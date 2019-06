Charlize Theron va primi premiul Cinematecii Americane

„Charlize Theron are o contribuţie semnificativă la arta cinematografică, depăşind limitele învechite legat de ce poate face o actriţă sau producătoare”, a spus preşedintele Cinematecii, Rick Nicita. Actrița a fost

alegerea unanimă a comitetului de selecţie al Cinematecii, potrivit news.ro.

Printre cei 32 de actori şi cineaşti recompensaţi cu American Cinematheque Award sunt și Robin Williams, Steven Spielberg, Sean Connery , Michael Douglas, Jodie Foster, Nicole Kidman, Al Pacino, George Clooney, Julia Roberts, Reese Witherspoon şi Bradley Cooper.

Charlize Theron este câştigătoarea unui premiu Oscar pentru rolul din filmul „Monstrul” (2004) şi mai are în palmares roluri precum cele din „Cu capul în nori” (2004), „Eu, Peter Sellers” (2004), „Aeon Flux” (2005) şi „Hancock” (2009). Actriţa a jucat, alături de Viggo Mortensen, în „The Road”, o dramă SF regizată de John Hillcoat, şi a mai putut fi văzută pe marile ecrane în comedia romantică „Tânăra adultă/ Young Adult” (2011).

De asemenea, actriţa a jucat în 2014 în „A Million Ways to Die in the West”, iar, în 2015, în „Dark Places” şi „Mad Max: Fury Road”, care a câştigat şase premii Oscar, notează Mediafax.

Foto: EPA

