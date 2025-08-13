Informațiile despre vreme sunt prezentate de Sabina Pantazi, absolventă a cursului de prezentator la Antena Academy și studentă în anul 3 la Relații Internaționale şi Studii Europene, la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

Sabina Pantazi, noua prezentatoare meteo de la Observator 6

„Sunt recunoscătoare pentru șansa primită, sunt recunoscătoare că povestea zilei începe, pentru milioane de români, de acum înainte, și cu mine. Să îi spui omului cum o să-i fie ziua și ce vreme îl așteaptă când iese din casă e o responsabilitate. Fiecare oră petrecută în platou e o nouă provocare să fiu mai bună. Iar colegii care îmi sunt alături mă ajută în fiecare moment să fac un pas în plus spre a crea acea legătură specială cu telespectatorii, pe care oricine ajunge în fața camerelor de filmat și-o dorește.

Aștept vremuri bune, semnele au fost bune chiar din primele momente: am primit vestea că am trecut probele pentru prezentarea rubricii meteo chiar în ziua în care am împlinit 21 de ani”, a spus Sabina Pantazi.

Sabina Pantazi a absolvit de curând cursul de Prezentator și moderator TV din cadrul Antena Academy, cea mai nouă și inovativă școală de media din România, parte din Universul Antena. Cel mai bun grup de practicieni din audiovizual își împărtășesc experiența în fața studenților centrului de excelență în educația media.

Ce spun Iuliana Pepene și Bogdan Alecsandru despre noua lor colegă de la Antena 1

Prezentatorii Observator 6, Iuliana Pepene și Bogdan Alecsandru, i-au urat bun venit în echipă noii colege.

„Sabina Pantazi este o tânără superbă și entuziastă și a venit vremea să o primim în familia Observator cu energia ei proaspătă. Realmente îmi aduc aminte de mine, cea de acum 12 ani: timidă, dar încrezătoare. Îi urăm succes și felicitări ca absolventă a Antena Academy, că a reușit să-și îndeplinească visul prin muncă și perseverență. De acum, vremea va fi mai frumoasă”, a afirmat Iuliana Pepene, prezentatoare la Observator.

De luni până vineri, Iuliana Pepene și Bogdan Alecsandru sunt primii care aduc știrile în casele românilor, la Observator, de la ora 6.00. În fiecare dimineață, evenimentele zilei, dar și informațiile despre vreme, economie, tehnologie și sănătate sunt adunate, selectate și prezentate de o echipă a cărei prioritate este ca fiecare telespectator să iasă din casă pregătit pentru ziua pe care o începe.

„O primim pe Sabina Pantazi în echipa noastră cu brațele deschise și sperăm să se obișnuiască ușor cu ritmul știrilor de la prima oră. Îi vom fi alături în dezvoltarea ca profesionist în fața camerelor de luat vederi. Meteo nu este o rubrică oarecare, ci un stâlp al oricărui program informativ de televiziune. Bine ai venit, Sabina”, a încheiat Bogdan Alecsandru, prezentator la Observator.

