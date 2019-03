Cine și-ar fi închipuit asta despre Pepe și soția sa? „I l-am pus direct pe mână. Uneori sunt moartea pasiunii”

Pepe și Raluca s-au cunoscut prima oară la un concert dintr-un restaurant pe care îl avea tatăl artistului. Lucrurile s-au legat ușor-ușor între ei și aiu ajuns să formeze un cuplu.

Pepe a cerut-o în căsătorie pe Raluca după trei luni de relație, însă recunoaște că nu a fost deloc romantic.

„După prima întâlnire a rămas că o să fim prieteni foarte buni, a ieșit cu mine cu condiția să își plătească cafeaua. Și i-am zis: „Dacă tot o plătești pe a ta, plătește-o și pe-a mea, ca să pot să plătesc eu data viitoare.

Apoi am mers într-o vacanță, dar ca frații. Am mers în aceeași vacanță, dar am dormit ca frații. Am constatat că e altceva. I-am jurat că nu mă ating de ea. Ușor-ușor s-a legat.

După 3 luni cred că am cerut-o de nevastă. Nu am cerut-o într-un mod romantic, chiar mi-a reproșat asta. Lucrurile au decurs de la sine. Mai întâi ne-am mutat împreună, apoi am hotărât să facem un copil.

Inelul i l-am pus direct pe mână. Uneori, sunt moartea pasiunii, dar gesturile mele de zi cu zi contează”, dezvăluia Pepe într-un interviu, potrivit perfecte.ro.

Pepe, pe numele său real Nicolae-Ionuț Pascu, este prezent pe scena muzicală din România de foarte mulți ani. În plan personal, Pepe este însurat cu Raluca Pastramă, împreună cu care are două fetițe, Maria și Rosa. Pepe a mai fost căsătorit cu Oana Zăvoranu, divorțul fiind unul cu scandal.

