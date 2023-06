Cine va cânta în deschidere la concertul lui Johnny Depp & Hollywood Vampires de la Romexpo. Reguli de acces la eveniment

12 Limbs e o formație tânără ce vine din Londra, Marea Britanie. Abordează un Indie Rock classic în care mai regăsim influențe de alternativ și funk pe alocuri.

Concertul are loc în Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C, din Bulevardul Expoziției, începând cu ora 19:00, iar concertele încep de la ora 20:00. După deschiderea porților puteți sosi la orice oră doriți pentru a vedea trupele favorite. Evenimentul are loc în aer liber.

Va exista și un Food Court cu Food Trucks generos, precum și baruri, publicul având de ales atât pe partea de food, cât și de băuturi dintr-o gamă variată de opțiuni. În perimetrul evenimentului va exista și o zonă de merchandise în categoria C. Bineînțeles nu vor lipsi toaletele.

1. Este interzis accesul cu:

– sticle, conserve;

– mâncare sau băuturi de orice fel;

– artificii, arme, obiecte periculoase;

– obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

– umbrele (vă rugăm în caz că se anunță ploaie să veniți cu pelerine);

– aparate foto/video profesionale sau semiprofesionale (cu obiectiv detașabil);

– aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semiprofesionale;

– animale de companie;

– persoanele cu probleme de ordin medical trebuie să aibă asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca și NU vor păzi obiectele prezentate în lista de mai sus pe durata evenimentului!

La intrarea în perimetrul evenimentului, toți participanții vor fi percheziționați de către agenții de securitate.

Organizatorii informează publicul participant că spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

La Romexpo va fi prezent un medic care poate oferi primul ajutor în caz de nevoie.

2. PROGRAM

Acces 19:00

12 Limbs 20:00-21:00

Hollywood Vampires 21:30-…

3. ACCESUL COPIILOR

– Copiii sub 7 ani au acces gratuit însoțiți de un adult posesor de bilet valabil.

– Accesul minorilor sub 14 ani se face doar pe bază de bilet și doar dacă aceștia sunt însoțiți de către un adult posesor de bilet valid.

– Organizatorii nu recomandă prezența la concert a copiilor fără căști de protecție! Zgomotul foarte puternic poate dăuna auzului celor mici.

4. Categorii de bilete și brățări

– Accesul în spațiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului.

– Părăsirea perimetrului de concert, după validarea biletului de acces, va fi strict interzisă. Persoanele care doresc să părăsească zona de eveniment o pot face, dar la ieșire, brățara le va fi ruptă și dacă doresc să intre din nou, vor trebui să-și cumpere alte bilete.

Posesorii de bilete la categoriile VIP, Heroes (A) si Boogiemen (B) vor primi la acces bratari speciale ce le permit accesul in zona in care au bilete. Bratarile trebuie pastrate la mana, exact asa cum au fost puse, pe toata durata concertului. Bratarile nu sunt transmisibile si nu trebuie deteriorate pe intreaga perioada a evenimentului. Posesorii de bilete la categoria Drunk Friends (C) nu vor primi bratara la acces.

– Categoria VIP – Pe platforma la inaltime, aproape de scena, cu bar separat si toaleta premium separata. Fanii cu bilet VIP au acces in toate categoriile de bilete.

– Categoria Heroes (A) – in picioare, in fata scenei; posesorii de biletele la categoria Heroes (A) nu au acces la categoria VIP, dar au acces la categoria Boogiemen (B) si Drunk Friends (C)

– Categoria Boogiemen (B) – in picioare in spatele categoriei Heroes (A). Posesorii de bilete la categoria Boogiemen (B) nu au voie sa intre la categoria VIP si nici la categoria Heroes (A), dar au voie la categoria Drunk Friends (C).

– Categoria Drunk Friends (C) – in picioare in spatele categoriei Boogiemen (B) . Posesorii de bilete la categoria Drunk Friends (C) nu au voie sa intre la nicio alta categorie.

Biletele:

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Muzica si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo si Edenred sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele se pun in vanzare la 4 categorii, VIP – pe platforma la inaltime, aproape de scena, Categoria Heroes (A) – in fata scenei, Categoria Boogiemen (B) – in spatele categoriei A, si Categoria Drunk Friends (C)- in spatele categoriei B. si au urmatoarele preturi:

– Earlybird: Heroes (A): 429 lei, Boogiemen (B): 349 lei, Drunk Friends (C): 269 lei

– Presale: Heroes (A): 449 lei, Boogiemen (B): 369 lei, Drunk Friends (C): 289 lei

– La intrare: Heroes (A): 480 lei, Boogiemen (B): 400 lei, Drunk Friends (C): 350 lei

Nu uitati de biletele Vampire Pack pentru 3 prieteni la preturi promotionale. Acestea se pot achizitiona la preturile de mai jos:

VAMPIRE PACK – 3 bilete la Heroes (A) la 987 lei

VAMPIRE PACK – 3 bilete la Boogiemen (B) la 807 lei

VAMPIRE PACK – 3 bilete la Drunk Friends (C) la 597 lei

La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilet.

