In 2019, chiar in ziua de 31,mi s a pus o bulina pe față…..cineva in care am crezut,pe care l am iubit și pe care l am respectat,a făcut acest lucru fără sa se gandeasca,ca mai devreme sau mai tarziu,lucrurile se vor așeza,rana se va vindeca,cele făcute se vor ierta,dar niciodată nu se vor uita! Sunt recunoscătoare pentru tot,inima mi e curățata de resentimente,aștept cu nerăbdare anul ce vine,sunt pregătită pentru un 2020 de vis si nu voi mai permite nimănui sa râdă de ceea ce sunt și însemn EU! Iertati,iubiti și acceptați tot ce va oferă viața,cu bune sau rele!?? Va transmit toate gândurile bune și un an de VIS!????