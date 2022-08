Într-un interviu pentru Ciao.ro, Codin Maticiuc a spus cum e să filmeze alături de Theo Rose, care e la primul ei rol. El a dezvăluit că regizorul Anghel Damian a lăudat-o pe artistă pentru talentul ei. „E foarte drăguț, din mai multe puncte de vedere. E foarte talentată și asta-mi tot spunea regizorul Anghel Damian: «Te gândești… n-a jucat niciodată nicăieri, n-a făcut cursuri, ați luat-o că e drăguță, că e super pe val, că e nume, că ai nevoie și de așa ceva».

Și el îmi zice: «Nu, vezi că la casting am luat-o și e supertalentată». Mi-a zis de vreo 10-15 ori, îmi tot repeta asta. Și am văzut-o că joacă foarte, foarte bine. Intră imediat în personaj. Nu știu când are timp să și învețe. Că vine tot timpul cu textul învățat. Mi se pare foarte tare.”, a spus el.

„Să filmezi cu ea e foarte mișto. N-am avut foarte multe interacțiuni pentru că personajele noastre nu interacționează foarte mult. Dar am avut. Chiar scena în care m-am tăiat eram cu ea. E foarte mișto în pauze. Știi, că în pauze, cu actorii, cu unul te înțelegi mai bine, cu alții… Noi doi în pauză… mai facem o prostie, un TikTok, facem glume. Toate prostiile le facem eu cu Theo”, a mai adăugat Codin Maticiuc.

Într-un interviu pentru Ego.ro, Anghel Damian nu s-a ferit și a lăudat-o pe Theo Rose, care e cântăreață și jurat la „Vocea României”, pentru talentul ei în actorie. „Ea nu a luat rolul pentru că este Theo Rose, a fost cea mai bună actriță pe acel personaj. A fost o revelație.

Evident, nu o știi din perspectiva asta, o știi din perspectiva publică, e o cântăreață arhicunoscută, mereu în trend, dar nu știi ce capacități actoricești are. Le intuiești. Pur și simplu a fost o surpriză. Adică sunt actrițe tinere care joacă și teatru, și film, dar nu au fost la nivelul ei”, a spus Anghel Damian, care e producător, regizor și scenarist al serialului „Clanul”.

