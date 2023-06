Connect-R și Misha s-au căsătorit în anul 2013, iar 5 ani mai târziu, în anul 2018, au divorțat. Despărțirea lor a luat pe multă lume prin surprindere, mai ales că nu se știa că au probleme în căsnicie. Au evitat mereu să vorbească despre motivele separării și au păstrat o relație civilizată de dragul fiicei lor.

Recent, Connect-R anunța că își va lansa prima carte, care se numește „Din livada cu nuci”, unde va spune adevăratul motiv al divorțului. El a început prin a dezvălui că fosta lui soție era obișnuită cu modelul tatălui ei, un bărbat priceput la toate, în schimb, artistul era total opusul. Cântărețul nu era genul de bărbat pe care Misha și-l dorea.

„Poți să stai lângă o persoană și evoluția ei spirituală să aibă altă viteză. A ta sau a ei! Poți să nu mai fii în sincronicitate cu partenerul sau partenera. Divorțul s-a întâmplat pentru că modul meu de a fi nu mai corespundea cu modul ei de a fi. Cea mai mare problemă a fost faptul că sunt un tip indisciplinat. Totuși, indisciplina mea nu ar trebui să fie un necaz pentru nimeni. E modul meu de a fi. Las pantalonii în mijlocul casei, nu spăl vasele, nu schimb un bec. Dar, cumva, am grijă să plătesc pe cineva care să strângă în urma mea, o femeie care să facă curățenie în casă.

Recomandări REPORTAJ LA CASTELUL MIMI. Liderii Uniunii Europene au ajuns în Republica Moldova și vor vedea locul de unde le vin oamenii care le muncesc pe câmpuri, pe șantiere și în apartamente

„Soția mea putea trece peste lucrurile despre care v-am vorbit, dacă nu ar fi avut o neiertare mult mai puternică”

Modelul soției mele de bărbat și de tată este tatăl ei. Socrul meu se pricepe la tot ce trebuie reparat și întreținut într-o casă. În plus, peste această inabilitate a mea de a face lucruri în casă și a fi mai ordonat mai există ceva și o recunosc pentru cartea asta. Vreau să fiu supersincer. Soția mea putea trece peste lucrurile despre care v-am vorbit, dacă nu ar fi avut o neiertare mult mai puternică, pe care, evident, eu am provocat-o. E vorba de trădare”, este povestea spusă de Connect-R.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„M-a prins, m-a descoperit că aveam o altă relație”

Mai mult, cântărețul recunoaște că i-a fost infidel în repetate rânduri, iar Misha nu l-a putut ierta. Dacă peste felul lui de a fi, indisciplinat, a reușit să treacă, peste faptul că a înșelat-o nu a mai putut să treacă.

Connect-R crede că i-a provocat o traumă fostei sale soții, iar aceasta nu-l va ierta niciodată pentru ceea ce i-a făcut. Chiar dacă sunt despărțiți, ei au locuit împreună o lungă perioadă de timp și au mers în mai multe vacanțe. Artistul și-ar fi dorit să se împace cu Misha, însă concurenta de la „Te cunosc de undeva!” îi reamintea mereu greșelile pe care le-a făcut.

Recomandări CORESPONDENȚĂ de la Summitul European din Republica Moldova. Care sunt principalele teme de discuție și o primă reacție a Moscovei

„În vremea în care eu nu mă cunoșteam pe mine, când eram un dobitoc, m-a prins, m-a descoperit că aveam o altă relație. Și nu o dată, de câteva ori. Am înțeles-o perfect, am înțeles de ce a dat divorț. Ea a avut un cumul de stări, numeroasele mele trădări s-au tot adunat până într-o zi, când a luat decizia de a divorța.

„A rămas cu trauma provocată de mine, n-a putut să treacă”

Astăzi, în noua mea stare nu aș mai avea de gând să înșel, nici gând să mai beau, nici gând să mă mai droghez, nici gând să-mi trădez soția. Sunt alt om. De ce n-a zis acum, hai să mergem înainte? Te iert și continuăm. N-a zis pentru că este o femeie orgolioasă, mai cred că a fost rănită și că și-a pierdut încrederea în mine. Și a rămas cu trauma provocată de mine, n-a putut să treacă. Chiar dacă, în anumite momente, aș fi sperat la o împăcare, cu prima ocazie, îmi reproșa tăios toate gesturile mele de trădare. Mă făcea să mă simt ultimul om, n-a putut să creeze pacea în casă. N-a putut să treacă peste momentele mele de rătăcire. Eu le lăsasem mult în urmă. La mine nu mai funcționau reproșurile pentru că știam cine sunt și cum m-am schimbat.

„Mă vede acum că m-am schimbat, dar nu acceptă împăcarea”

Recomandări Mesajul unui profesor către părinți: „Nu aveți de ce să ne disprețuiți, considerați această grevă o pauză de meditații gratuite pentru noi, adulții, ca să aflăm ce vrem cu țara”

Ea mă vedea că sunt altfel, mă vede acum că m-am schimbat, dar nu acceptă împăcarea. Cel mult o ușă întredeschisă. E vorba de orgoliu și neîncredere. Are teamă că se pot repeta trădările mele și nu vrea să mai trăiască nicio dezamăgire. E Rac, e familistă convinsă, a renunțat la o carieră națională și internațională ca să fie cu mine, ca să se nască fata, iar eu am răsturnat masa, am trădat-o. Eu înțeleg dezamăgirea ei și nu îmi refac viața!”, a mai povestit artistul în cartea sa „Din livada cu nuci”, relatează WOWbiz.ro.

Connect-R spune că nu își reface viața, pentru că și-a trădat soția și îi înțelege dezamăgirea. Misha a renunțat la cariera sa pentru partenerul ei și s-a dedicat în totalitate vieții de familie.

Playtech.ro Anunț ANM despre vremea de 1 iunie și de Rusalii. Plouă și este vreme rea? Ce spun meteorologii

Viva.ro Cum arată vila fabuloasă în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Valorează un milion de euro, are camere spațioase și piscină în curte

PUBLICITATE PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA - prima copertă de revistă, pe care o poți purta

FANATIK.RO Comuna din România cu atracții turistice unice. E perfectă pentru cei care vor să vadă frumusețile țării

Știrileprotv.ro Misterul se adâncește după ce s-a aflat cine sunt cei care au murit în naufragiul din Italia

Observatornews.ro „Degeaba încerci să te agăți de orice ca să scapi”. Martor-cheie în dosarul avocatului din Iași, acuzat că şi-a aruncat pe geam iubita gravidă

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro Ce i s-a întâmplat unei tinere care a leșinat într-o parcare din București: 'Nu pot să îmi revin din plâns'