Corina Caragea a avut parte de aventura vieții ei în Thailanda: „Am mâncat carne de crocodil!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Corina, ai început anul 2020 în Thailanda. Cum a fost escapada de ziua ta? Ce cadouri ai primit?

Corina Caragea: Ziua de naștere mi-am sărbătorit-o acasă, înainte să plec, am dat o petrecere cu prietenii și colegii apropiați. În Bangkok am petrecut alături de mii de oameni care m-au îmbrățișat fie că au vrut sau nu, la ce aglomerație era la miezul nopții în acel oraș oricum haotic. Eu sunt dificilă când vine vorba de cadouri, greu mă nimerește cineva, așa că le spun tuturor să nu îmi cumpere nici un cadou. Am tot ce îmi trebuie, chiar mă gândeam că anul acesta nu este nimic ce să îmi doresc și să nu am. Material, personal, profesional. Atunci când oamenii își fac pur și simplu timp să îmi onoreze invitația sau să vorbim, apreciez mai mult decât orice poartă etichetă și preț. Timpul, cred eu, este cel mai prețios cadou. Îl oferi și nu îl mai poți recupera niciodată.

– Cum ai regăsit Thailanda după 3 ani?

– Bangkokul este cum l-am lăsat: murdar, haotic, prins în contrastul dintre bogăție și sărăcie, dar are farmecul lui. Acum l-am descoperit puțin mai mult, fiind la a doua vizită. Și în plus, fiind singura fată din gașcă – deci a fost cu distracție, iar Bangkokul este scena tuturor celor care vor să se distreze fără dubiu. Mai departe, am petrecut vacanța într-o parte a Thailandei în care nu am mai fost: Krabi. M-am și relaxat, dar am și explorat destul de mult. Am mâncat carne de crocodil, am închiriat o barcă doar pentru noi și am lenevit la plajă pe ce insule am dorit, am mâncat cât pentru tot anul și nu am ratat nici masajul des. Thailanda am regăsit-o sufocată de turiști, insulele faimoase, asaltate de bărci ce descărcau sute de curioși veniți din toată lumea să vadă unde a filmat Leonardo DiCaprio “The Beach”, cum este insula cu multe maimuțe sau să facă o plimbare pe elefanți. Acest aspect este singurul care nu mi-a plăcut în Thailanda și cred că turismul excesiv omoară natura și se întoarce ca un bumerang împotriva localnicilor care trăiesc în mare parte din asta.

– Care a fost cea mai tare experiență trăită în această destinație exotică?

– Deja sunt obișnuită din alte destinații exotice să întâlnesc șopârle la intrarea în hotel sau lilieci la geam, nu mă mai sperie. Apele de smarald sau turcoaz mi-au adus și pești multicolori la picioare și nisip fin. M-a surprins faptul că cele mai frumoase femei le-am găsit aici și erau… bărbați. Al treilea gen, Ladyboys, erau des întâlniți și foarte… frumoși. O altă experiență impresionantă și plăcută a fost piața plutitoare, unde totul se întâmpla pe apă. Apoi am încercat carnea de crocodil pentru prima dată și a fost o surpriză plăcută. Dacă data trecută în Thailanda mi-a fost teamă să încerc Streetfood, pentru care ei sunt faimoși, de această dată am mâncat des la “tarabe” și am descoperit o mâncare proaspătă și foarte bună.

– Câte poze faci într-o vacanță? Dar pozele pe care le postezi, cu tine în prim-plan, cine ți le face? (P.S. Se pricepe foarte bine)

– Ha-ha-ha, probabil îi ies pentru că le face cu drag. Bine că mi-ai amintit că trebuie să răscolesc în câteva aparate foto, căci mai mulți prieteni mi-au făcut poze în această vacanță. Îmi place să împart cu cei de acasă care mă urmăresc (și cred că nu muncesc nici o zi și călătoresc non-stop, eventual că am și câștigat la Loto) în toate aceste experiențe și atunci, pozele sunt bine-venite, dar și filmările pe care le postez pe canalul meu de YouTube sau pe Instagram. Primesc nenumărate mesaje de la oameni care se inspiră din pozele mele sau îmi cer sfaturi – am devenit fără voia mea un ghid turistic, fac planuri, dau ponturi de vacanță, recomand destinații, la rugămintea prietenilor, atât reali, cât și virtuali. Și nu sunt puțini. De aceea postez și pe blog, să fie un loc în care să găsească toate aceste răspunsuri.

– Ce mâncăruri tradiționale ai încercat? Ești adepta experimentelor culinare într-o țară străină?

– Eu sunt fan mâncare thailandeză oricum, îmi plac mai toate preparatele lor, chiar și cele foarte picante. Aș mânca non-stop Mango Sticky Rice, desertul lor, și îmi place foarte mult Thai Tea.

– Care a fost cel mai excentric lucru făcut în escapada din Thailanda?

– Probabil acel crocodil care a devenit frigăruie în farfuria mea.