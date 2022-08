Actorul este cel mai în vârstă dintre participanți și este convins că va face față cu brio provocării. Cornel Palade a mărturisit că pentru el cel mai greu va fi să stea departe de fiica lui și să nu vorbească deloc cu ea la telefon.

„E o provocare. E un fel de a trăi. Să te gândești că se poate întâmpla așa ceva… Să vezi dacă poți supraviețui, că singur poți, dar e complicat în grup. Dacă nu cunoști oamenii e greu. Interesant este că o fac la pragul acesta de ani. Nu sunt un tip spre răsărit, eu sunt spre apus. Dumnezeu e mare și are grijă de toate!

Nu-mi place izolarea. Mă gândesc că nu am să pot comunica cu fata mea o perioadă atât de lungă. Asta mi se pare groaznic. Sunt învățat să vorbesc zilnic. Să nu vorbesc cu ea e greu. Nu o să-mi văd prietenii, dar probabil o să-mi fac alții”, a spus Cornel Palade, potrivit PRO TV.

Când a auzit de probele la care va fi supus, actorul a recunoscut că îi este frică. Bunul prieten al lui Romică Țociu este convins că va reuși să facă față tuturor provocărilor.

„Normal că îmi e frică. Am mai stat eu cu șobolani vreodată? Sunt eu Monte-Cristo? (…) Nu am spus niciodată în viață că sunt celebru și nu o să zic nici aici. O să vedeți lucruri extraordinare, jur! O să îmi spuneți: «Ai fost nebun, tăticule!». Mă duc să îmi încerc puterile. Sper să mai am resurse. Cred că o să mă întorc un pic mai bun decât atunci când am plecat”, a mai declarat Cornel Palade.

„Sunt celebru, scoate-mă de aici!” este show-ul de televiziune care supune celebritățile la provocări extreme și le pune față-n față cu cele mai mari fobii ale lor. Izolate, departe de casă, fără acces la telefon sau internet, trăind sub cerul liber într-o junglă plină de animale și insecte, fără hrană și fără confortul domestic, 12 celebrități au acceptat provocarea vieții lor: să lupte pentru titlul de Regele sau Regina Junglei.

Nume cunoscute din toate domeniile își vor împinge la maximum limitele psihice și fizice în cel mai așteptat reality show al toamnei. Actori, cântăreți, creatori de conținut, sportivi și jurnaliști celebri vor simți pe pielea lor teama de înălțime, claustrofobia, frica de spații întunecate, se vor întâlni cu șerpi, șobolani, tarantule, gândaci, viermi, vor gusta din preparate culinare greu de privit și mirosit. Totul pentru a-și demonstra că nimic nu este imposibil.

