Cristina Cioran a vorbit pentru prima dată deschis despre situația delicată prin care trece familia ei, după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor săi, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Vedeta a făcut mărturisiri emoționante despre modul în care a ales să-și protejeze copiii și despre drama trăită în special de fiica ei, Ema, care nu știe adevărul despre absența tatălui.

Actrița este mamă a doi copii, Max și Ema, și spune că, în ciuda tuturor greutăților, se consideră o femeie împlinită. Relația cu Alex Dobrescu a fost una tumultuoasă în ultimul an, iar acesta a lipsit o perioadă îndelungată din viața fiicei lor. În februarie 2025, Cristina Cioran a adus pe lume cel de-al doilea copil, pe Max, însă Alex Dobrescu nu a apucat să petreacă mult timp cu băiețelul, fiind arestat preventiv și ulterior condamnat.

Cristina a luat decizia dificilă de a-și ține copiii departe de problemele cu legea ale tatălui lor. Dacă Max este încă prea mic pentru a înțelege situația, Ema resimte din plin lipsa părintelui și îi adresează zilnic întrebări dureroase mamei sale.

„Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: «Când vine acasă, dar o să mai vină, da?». Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să mă supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu”, a declarat Cristina Cioran în podcastul lui Jorge.

Nu mai există șanse de împăcare

Deși își dorește ca Alex Dobrescu să rămână prezent în viața copiilor și să își reconstruiască relația cu ei din postura de părinte, Cristina Cioran este convinsă că o eventuală împăcare pe plan sentimental nu mai este posibilă. Cu toate acestea, vedeta a recunoscut că îi este dor de perioada în care formau un cuplu fericit.

„Mie mi-e dor de noi doi cum eram, când ne iubeam! Nu, pentru că rănile dor. Se vindecă, dar rămân cicatrici”, a mai spus Cristina Cioran.

Mărturiile sale scot la iveală o realitate dureroasă, în care o mamă încearcă să-și protejeze copiii de un adevăr prea greu, în timp ce își poartă propriile răni în tăcere.

