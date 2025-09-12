Israelul, taxat pentru situația din Gaza

AVROTROS a emis o declarație în care își exprimă îngrijorarea față de situația din Gaza și impactul asupra valorilor fundamentale ale concursului: „Concursul Eurovision a fost fondat în 1956 pentru a aduce oamenii împreună după o perioadă de diviziuni profunde și război. De la înființarea sa, în urmă cu șaptezeci de ani, muzica a fost în centrul concursului ca forță unificatoare, având ca valori fundamentale pacea, egalitatea și respectul.”

Radiodifuzorul olandez a adăugat că „nu mai poate justifica participarea Israelului în situația actuală, având în vedere suferința umană continuă și gravă din Gaza”. Acesta a menționat și îngrijorări legate de

Spania, prin vocea ministrului Culturii, Ernest Urtasun, a amenințat de asemenea cu retragerea. Urtasun a declarat: „Nu cred că putem normaliza participarea Israelului la evenimente internaționale ca și cum nimic nu s-ar întâmpla”.

Irlanda, prin intermediul RTÉ, și-a exprimat îngrijorarea față de situația jurnaliștilor și accesul mass-media în Gaza.

Aceste poziții vin în contextul conflictului din Gaza și al acuzațiilor de genocid aduse Israelului. Mai mulți experți ONU au calificat acțiunile Israelului drept genocid, iar Curtea Internațională de Justiție a considerat plauzibile aceste acuzații.

În plus, luna trecută s-a anunțat oficial că populația din Fâșia Gaza se confruntă cu o foamete „provocată de om”.

Reacția EBU și viitorul concursului

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), organizatorul Eurovision, a prelungit termenul limită pentru retragerea fără penalități până în decembrie. O decizie finală privind participarea Israelului este așteptată la Adunarea Generală.

În acest context tensionat, peste 70 de foști concurenți la Eurovision au semnat o scrisoare deschisă cerând excluderea Israelului și a postului său național de televiziune KAN din concurs.

Ediția aniversară a 70 de ani

În ciuda controverselor, pregătirile pentru ediția aniversară a 70 de ani a Eurovision continuă. Evenimentul va avea loc la Viena, Austria, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai 2026, iar finala pe 16 mai.

Această criză pune sub semnul întrebării viitorul Eurovision ca eveniment cultural unificator. Valorile de pace și unitate promovate de concurs sunt acum testate de realitățile geopolitice.

Pozițiile exprimate de radiodifuzorii naționali reflectă o preocupare crescândă pentru drepturile omului și responsabilitatea socială în contextul evenimentelor culturale internaționale.

Decizia EBU cu privire la participarea Israelului va fi crucială pentru viitorul concursului. Indiferent de rezultat, este probabil ca Eurovision 2026 să fie marcat de această controversă.

Rămâne de văzut dacă organizatorii vor reuși să găsească o soluție care să mulțumească toate părțile implicate și să mențină spiritul original al concursului.

