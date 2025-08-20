Când are loc Eurovision 2026

Marea finală a concursului Eurovision va avea loc sâmbătă, 16 mai 2026, la Wiener Stadthalle, o sală de concerte cu o capacitate de până la 16.000 de persoane. Semifinalele vor avea loc în aceeași săptămână, marți, 12 mai, și joi, 14 mai, potrivit site-ului oficial al concursului.

Viena ajunge la egalitate pe locul 4 cu Copenhaga, Malmo și Stockholm în clasamentul orașelor care au preluat de cele mai multe ori rolul de oraș-gazdă Eurovision. Doar Dublin, Londra și Luxemburg au găzduit mai multe concursuri.

Postul de radio austriac ORF va organiza competiția de anul viitor, după victoria lui Johannes Pietsch, alias JJ, la Basel, pe 17 mai, cu piesa „Wasted Love” , care a asigurat astfel Austriei a treia victorie la Eurovision.

„Reputaţia Vienei, considerat unul dintre cele mai importante oraşe din lume din punct de vedere muzical, şi poziţia sa în inima Europei o fac oraşul-gazdă ideal” pentru această a 70-a ediţie a concursului, a spus, într-un comunicat, Martin Green, directorul Eurovision.

Viena a găzduit primul concurs organizat în Austria în 1967, după victoria lui Udo Jürgens cu piesa „Merci Chérie” în 1966.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

De asemenea, a găzduit cea de-a 60-a ediție a concursului Eurovision în 2015, după victoria lui Conchita Wurst în 2014 cu piesa „Rise Like A Phoenix”.

Viena a fost preferată în locul oraşului montan Innsbruck

După câștigarea concursului de către reprezentantul Austriei, atât Viena, cât și orașul Innsbruck, din Tirol, au vrut să organizeze Eurovision. Deși Innsbruck a mizat pe cartea alpină şi pe „ospitalitatea” sa pentru a câştiga, oraşul cu 132.000 de locuitori a pierdut duelul în faţa capitalei Austriei.

Eurovision reprezintă cel mai mare eveniment muzical live din lume, organizat anual de țările membre ale Uniunii Europene de Radio-Televiziune (EBU/UER). Este un concurs de muzică, unde fiecare țară participantă prezintă un cântec original, iar câștigătorul este ales prin vot, fie de juriul de specialitate, fie de telespectatori.

Eurovisionul este, de asemenea, o mare sărbătoare a toleranţei, oferind o vizibilitate importantă comunităţii LGBT+.

Dovadă stă faptul că Viena a instalat în 2015 semafoare pietonale care înfăţişau cupluri gay în locul omuleţului singuratic. Apreciate de public, aceste pictograme au rămas şi s-au răspândit în mai multe oraşe din Austria.