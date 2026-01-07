Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

După o perioadă intens mediatizată, marcată de despărțirea de Doina Teodoru, Cătălin Scărlătescu pare că a intrat într-un nou capitol al vieții sale. Celebrul jurat de la MasterChef se află de aproape trei săptămâni într-o vacanță exotică, alături de noua sa iubită, Elena, o tânără arhitectă, discretă, dar tot mai prezentă în imaginile din mediul online.

Vacanța cuplului a început pe 21 decembrie 2025, când cei doi au plecat în Republica Dominicană. După câteva zile petrecute la plajă, cu peisaje tropicale și momente de relaxare, Scărlătescu și Elena și-au continuat călătoria în Mexic, una dintre destinațiile preferate ale chef-ului. De atunci, vacanța lor pare să fie un mix perfect de soare, distracție și timp petrecut în doi.

Elena, iubita lui Cătălin Scărlătescu, se bucură din plin de această experiență și nu ezită să împărtășească momentele frumoase cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare. Fotografiile postate o arată relaxată, zâmbitoare și în ipostaze care sugerează clar o stare de bine. În unele dintre imagini apare și celebrul bucătar, surprins fie din profil, fie în cadre discrete, semn că, deși nu și-au oficializat public relația, cei doi nu mai încearcă să o ascundă.

Deși nici Cătălin Scărlătescu, nici Elena nu au făcut un anunț oficial despre relația lor, prezența constantă împreună și vacanța prelungită spun mai mult decât orice declarație. Gesturile, cadrele intime și aparițiile relaxate din online lasă de înțeles că juratul de la MasterChef este din nou îndrăgostit și că această relație îi aduce liniștea de care avea nevoie.

Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru

După o relație care a durat mai bine de trei ani, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar celebrul bucătar se pare că iubește, de câteva luni, o altă femeie.

Din câte se pare, tânăra este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), iar în ultimele luni a fost văzută destul de des alături de Cătălin Scărlătescu. Noua iubită a juratului de la MasterChef ar avea 27 de ani și este din Focșani, după cum notează jurnaliștii de la Cancan.

În luna aprilie, Doina Teodoru era întrebată de jurnaliștii de la Playtech dacă mai formează un cuplu cu Cătălin Scărlătescu, însă a refuzat să ofere un răspuns.

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, a spus actrița la acea vreme.

