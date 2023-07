Cum a fost vacanța Corinei Caragea în Asia. Cele mai ciudate reguli le-a întâlnit în Coreea de Sud: „M-a șocat și mi-a întors stomacul pe dos”

Pe lângă marea ei pasiune pentru televiziune, Corina Caragea iubește să călătorească. În fiecare an merge în multe vacanțe, atât la noi în țară, cât și în străinătate, unde descoperă culturi, tradiții și reguli foarte diferite față de cele din România.

Întoarsă în țară, ea ne-a dezvăluit cum a decurs vacanța în Singapore, unde a stat zece zile și unde a mai fost acum câțiva ani. În Coreea de Sud a ajuns acum, pentru prima dată. A fost uimită de obiceiurile din Seul, de regulile pe stradă, la magazine, în restaurante.

Corina Caragea a lipsit două săptămâni de la Pro TV

Libertatea: Bună, Corina! Și bine ai revenit din vacanță! Cum a fost revenirea la muncă după o absență de aproape două săptămâni pe micul ecran?

Corina Caragea: Bună, revenirea a fost bruscă, în ziua în care am aterizat acasă, după un drum lung, de 14 ore, am și început munca. Zilele de concediu sunt prețioase și atent numărate, astfel încât să am destule pentru călătoriile mele. Am reînceput în forță, chiar cu tură dublă, și dimineața și seara, așa că deja am și uitat vacanța.

Adevărul este că o plecare mai lungă de două săptămâni vine și cu un dor de acasă, de rutină, de pus hainele în dulap, nu făcut bagajul din trei în trei zile și sărind dintr-un mijloc de transport în altul. Cred că nicio situație nu ar fi prețioasă și apreciată fără cealaltă. Păstrez un echilibru. Vara mi-o voi petrece în București, plănuiesc o altă vacanță de câteva zile pe finalul ei. Îmi place orașul gol, aerisit, calm și liniștit cum e el în perioada aceasta. Așa cum e și de Sărbători, când eu sunt la muncă și cei mai mulți plecați în vacanță.

Corina Caragea: „Despre Coreea de Sud nu știam absolut nimic”

– Mi-ar plăcea să ne povestești despre vacanța în care ai fost recent. Ai fost în Asia, mai exact în Singapore și în Coreea de Sud. Știu că ești pasionată de călătorii, dar cum ți-ai ales aceste destinații atât de îndepărtate?

-Brusc, fără să stau prea mult pe gânduri și să cercetez. Altfel mi-aș fi pierdut curajul. În Singapore mai fusesem, știam că merită drumul lung. Despre Coreea de Sud nu știam absolut nimic. Citisem câte ceva pe internet despre cultură la început să îmi iau notițe și să urmăresc câteva vloguri după ce am cumpărat biletele de avion, dar nu urmăream seriale coreene, nu ascultam formațiile lor celebre.

Mi s-a părut momentul potrivit să mă arunc în ceva cu totul nou, o destinație în care nu fusese nimeni din jurul meu, cu multe necunoscute, dar m-am gândit că sunt deja călită după experiența Japonia.

Ce cazare a avut în Singapore: „Șocantă a fost dimensiunea camerei, dar și baia, care de fapt era în balcon”

– Prima oprire a fost în Singapore, nu? Pe Youtube ai scris că ai fost cazată într-o „debara”. Ne poți explica? Cum a fost și cât ai plătit pentru cele câteva nopți de cazare acolo?

-În Singapore am stat primele trei zile și ultimele trei. Într-adevăr, la prima oprire am nimerit un hotel deosebit. Arăta foarte bine, modern, aliniat cu viitorul, cu aparate de self check-in/out și roboți pe post de personal hotelier. Șocantă a fost dimensiunea camerei, dar și baia, care de fapt era în balcon și parcă tot orașul se uita la tine dezbrăcat – la duș sau pe toaletă.

Am mai stat în camere mici, Londra este un exemplu, pentru un preț mai mare, și știam asta, dar aici nu mă așteptam – nu aveam niciun dulap, săream patul ca să ajung la geam, chiuveta era lângă pat pe post și de noptieră, căci oricum în baie nu avea loc. A fost o provocare. La întoarcere am ales hotelul de lângă.

Mult, mult mai spațios. Dar personalul lasă de dorit când vine vorba de promptitudine, amabilitate, seriozitate. Și aici mă întorc la discuțiile lungi de pe conturile mele Social Media, unde oamenii dezbăteau înlocuirea umanului de către robot, cum ne pierdem joburile ușor-ușor.

Amenzi uriașe în Singapore: „Până la 1000 de dolari sau chiar 2 ani de închisoare pentru guma de mestecat”

-Ce ți-a plăcut cel mai mult la orașul-stat și ce ți-a displăcut? Prețurile sunt mari în comparație cu cele din România?

-Singapore este cunoscut ca “fine city”. Cu dublu sens. Este un oraș perfect – curățenie de îți vine să te descalți pe stradă, modern, totul este gândit cu atenție, construit cu grijă pentru prezent, viitor și mediu înconjurător, mult verde, multe opțiuni pe toate gusturile când vine vorba de restaurante, de cumpărături, de distracție, servicii, infrastructură impecabilă.

Dar toate astea vin și cu prețul unor amenzi uriașe și neobișnuite pentru noi, cum ar fi până la 1000 de dolari sau chiar 2 ani de închisoare pentru guma de mestecat, pentru aruncat orice pe jos, pentru dat muzica tare, pentru legat la rețeaua wireless a cuiva fără acord, dacă apari gol la fereastra ta, dacă mănânci în metrou etc. Prețurile mi s-au părut măricele, dar cred că raportul preț-calitate este corect. Îmi place și cum Singapore este “acasă” pentru culturi așa multe și diferite.

Te poți plimba printre zgârie nori impresionanți, apoi prin Mica Indie, Cartierul Chinezesc, să faci pasul către strada arabă sau la un spectacol de pe alta planetă la Gardens by the Bay, unde pășești parcă în Avatar. Am povestit mai multe pe blog la prima vizită în Singapore, unde de exemplu, am fost pentru prima dată la “Night Zoo”.

-Ai avut parte de vreo experiență neplăcută? Ai traversat neregulamentar și ai luat vreo amendă?

-Am fost foarte atentă și sper că nu am încălcat vreo regulă.

Cu avionul din Singapore, în Coreea de Sud

-Din Singapore ai călătorit cu avionul în Seul, în Coreea de Sud. Cum a fost transferul și cum te-ai descurcat în aeroporturile de acolo, având în vedere că limba e atât de diferită?

-Am aterizat după 7 ore, o altă călătorie lungă, pe altă planetă. Unde totul era foarte diferit de ceea ce știm noi, turiștii care merg prin Europa, America sau chiar Asia în părțile pe care eu le-am vizitat și erau foarte prietenoase cu turiștii.

Aici rar găseam ceva scris în engleză, rar interacționam cu oameni care să înțeleagă un cuvânt măcar, ceva uzual în engleză, alfabetul nici el nu mi-era cunoscut și nici lor literele mele, așa că am fost dependentă de aplicația de traducere, ceea ce era destul de obositor. Până și la hotel mă înțelegeam cu o parte a personalului cu ajutorul aplicației. Corina Caragea

Ce a pățit în Seul: „De câteva ori am luat autobuzul greșit, am ieșit din metrou unde nu trebuia sau m-am învârtit în același loc”

-În mediul online povesteai că aplicațiile de la noi, precum Uber, Bolt, Google Maps, nu funcționează în Asia. Cum te-ai descurcat în aceste condiții?

-Cu greu și cu nervi, pentru că deși am descărcat aplicațiile locale, nu mi s-au părut ușor de folosit, erau și ele desigur tot în limba locală sau cereau să îți faci cont și aveai nevoie de card bancar sau de număr de telefon local. Așa că de câteva ori am luat autobuzul greșit, am ieșit din metrou unde nu trebuia sau m-am învârtit în același loc, am pierdut timp încercând să mă înțeleg cu taximetriștii care nu vorbeau niciunul engleză și nici nu înțelegeau destinația decât dacă le-o arătai scrisă în coreeană.

Mă așteptam ca în Coreea să întâlnesc tehnologia viitorului, să îmi prind urechile în diverse metode moderne de plată, acces, etc. Ei bine nu, erau diverse piedici pentru noi, turiștii: nu puteam plăti cu telefonul, nu puteam plăti decat cu un anume card bancar sau alții nu acceptau nimic din ce e mai sus, nici cash, ci numai un card anume local, de exemplu în autobuz. Nici bancomatele nu acceptau orice card. După câteva zile m-am obișnuit și mi-a fost mai ușor, dar e clar că a fost o ieșire din zona de confort. Și cui îi place asta?

Corina Caragea: „A fost greu să înțeleg de ce de multe ori nu aveam voie să probez hainele în magazin sau să îmi fac o poză”

-Ce reguli ciudate și neplăcute ai întâlnit în Coreea de Sud?

-O, multe. Și povestesc despre ele pe blog. Veți vedea acolo ce m-a șocat și mi-a întors stomacul pe dos încă din prima zi, la o masă. Spuneam că e o altă planetă și adaptarea a fost mai grea – să tai carnea cu foarfeca, să merg la restaurant ca să îmi gătesc singură carnea primită crudă, pe grătarul integrat, să vânez un coș de gunoi pe stradă… fără succes, să înțeleg de ce la hotel aveam dreptul la o oră pe zi la piscină și aceea cu rezervare, să înțeleg de ce de multe ori nu aveam voie să probez hainele în magazin sau să îmi fac o poză, de ce văd oameni venind de la job la miezul nopții după o tură de… toată ziua, clătinându-se amețiți de băutura aceea locală, Soju, apropo este nepoliticos să refuzi un pahar, indiferent de motive, să înțeleg de ce le place puiul cu… bere sau mănâncă varză murată picantă la orice, de ce sunt fascinați de plușuri și desene animate, au o cafenea cu tema… caca, își beau cafeaua dintr-o cană în vas de wc, cum beau frappe de porumb, sunt campioni la operații estetice, când sunt așa tineri, frumoși și slabi cu toții și multe altele.

Ce preparate tradiționale a încercat în Coreea de Sud

-Ai servit diferite preparate tradiționale din Coreea? Ce ți-a plăcut?

–Acel kimchi ce se găsește pe orice masă, o varză murată picanta am servit și eu deseori și mi-a plăcut. Apoi un desert ca o gogoașă cu un fruct înăuntru, bomboanele cu ginseng și carnea de vită făcută simplu, pe plita.

Nu mi-au plăcut sosurile lor, nici melcii nu i-am servit , nici faimosul pui cu bere sau barbeque, mi s-a părut că prăjesc mult și nu e pe gustul meu. Supele mi-au plăcut și cafea bună am găsit acolo, dar și multe sucuri fresh. De asemenea, mi-am cumpărat jumătate de bagaj de creme coreene, faimoase pentru calitatea lor.

„Am avut nevoie de manual de utilizare, instrucțiuni de folosire pentru baia din Seul”

-are sunt motivele pentru care ai reveni în Seul? Te-a cucerit orașul sau peisajele sau mâncarea?

-Am nimerit exact începutul sezonului ploios, așa că vremea mi-a împiedicat mult avântul: era extrem de cald, în același timp cu ploi torențiale de dimineață până seara. Primeam zi de zi alerte pe telefon, în coreeană, desigur de nu îți mai venea să ieși din hotel. Practic, din 7 zile în Seul, m-am bucurat de ultimele trei, când măcar nu a mai plouat și eu deja aveam toate cardurile necesare, mă descurcam cu aplicațiile de orientare, nu mai aveam probleme cu digestia și știam să folosesc wc-ul, nu râdeți.

Am avut nevoie de manual de utilizare, instrucțiuni de folosire pentru baia din Seul, unde wc-ul avea o telecomandă cu multe semne necunoscute. M-aș întoarce să aprofundez Seul, care are multe contraste, dar aș merge și în Busan și în insula Jeju. Erau și acum pe lista mea, însă din cauza vremii am renunțat. Ca și în Japonia, m-a suprins această grijă pentru natură și pentru aproapele tău.

A fost dărâmată o autostradă ca astăzi noi să ne plimbăm lângă râu în oraș, să stăm acolo să citim o carte ascultând susurul apei, sau pur și simplu să ne răcorim, zgârie norii sunt amestecați cu oaze de verdeață și natură, curățenia este impresionantă, umbrelele pe stradă care te protejează de soare sau ploaie, încărcătoarele de telefon din stațiile transportului în comun, lecțiile de prim ajutor și tot ce îți trebuie pentru o situație de urgentă în orice stație, precizia metroului, cât este de modern și curat, nenumăratele locuri în care arta este în prim plan.

Care e bugetul unei astfel de vacanțe

-Ne-ai putea spune un buget aproximativ pentru o astfel de vacanță? Biletele de avion sunt cele mai scumpe?

-Biletele de avion sunt până în 1000 de euro, desigur, distanțele sunt lungi și e normal. Recomand zboruri de noapte și companii care oferă confort și încredere. Pentru mine a fost foarte important să știu că stau confortabil 12 ore in avion, că nu pierd următorul avion la escală, că am o limită decentă de bagaj, că nu se rătăcește bagajul, că mă pot baza pe orarul de zbor, etc.

Este o perioadă agitată pe aeroporturi. Ca să rămân la subiectul transport, în ambele orașe taxiul, metroul, autobuzul aveau prețuri surprinzător de mici. La fel, intrarea la obiective turistice. Cele două destinații nu sunt ieftine când vine vorba de hotel și mâncare sau shopping, dar nici extrem de scumpe. Și merită. Dacă e să compar cu Londra, New York sau chiar și unele cazări găsite la noi în țară… Aș mai merge o dată până în Asia.

