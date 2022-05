Cum a reușit Monica Anghel să slăbească 30 de kilograme: "Fac sport zilnic. Fericirea e ca EKG-ul unui om sănătos. Și n-am mai fost într-o vacanță de 4 ani"

Monica Anghel va împlini 51 de ani de Ziua Copilului, dar cântăreața și actrița originară din București nu are de gând să se pensioneze prea curând sau să se dedice exclusiv afacerii familiei, ea având un conac transformat într-o pensiune. Este în formă maximă. Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică ușoară din ultimele decenii a devenit unul dintre personajele centrale ale serialului „Strada Speranței”, de la Kanal D.

Transformarea fizică a Monicăi este uluitoare. De acest detaliu a fost uimită și Ionela Năstase, care a invitat-o pe Monica Anghel în emisiunea „La cină”, de la Digi24. Încă din startul emisiunii, jurnalista a chestionat-o pe cântăreața-actriță vizavi de modul cum a reușit să slăbească atât de mult. Monica Anghel a vorbit degajată de această etapă esențială din viața ei, care a schimbat-o nu doar fizic, ci și psihic.

„Mai mănânc o prăjitură o dată la câteva luni”

„Am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Nu aș fi slăbit în vecii vecilor dacă nu aveam o problemă de sănătate. Eu sunt o tipă comodă, nu a fost o chestie de cochetărie. Am fost operată pe coloană, de urgență, cu dublă hernie de disc, cu o pareză de 98 la sută pe piciorul drept. După operație, care a fost OK, am urmat un program de recuperare de un an și trei luni. M-am îngrășat un pic în pandemie, dar voi slăbi, fără niciun stres, știu cum. „Îți ții 30 de kilograme într-un sac, iar, când o iei razna, ieși la o plimbare cu el”, mi-a zis doamna doctor. N-a fost cazul să apelez la așa ceva. Mi se întâmplă o dată la nu știu câte luni să mănânc o prăjitură. Sau să beau un pahar de vin, cum o fac cu voi, aici. Fac sport în fiecare zi. Și datorită băiețelului meu care merge la kempo, de trei ori pe săptămână. La început, îl așteptam în mașină, câte două ore și jumătate. Apoi, am vorbit cu sensei-ul lui, care m-a lăsat să mă antrenez lângă locul unde fac ei antrenament”, a povestit Monica Anghel, care s-a autocaracterizat ca o persoană „pisăloagă”.

„Mi-aș dori ca românii să fie mai veseli”

Una dintre vocile inconfundabile ale României, Monica Anghel s-a destăinuit în emisiune: „N-am mai fost într-o vacanță de patru ani. N-am mai simțit nevoia! Sunt bine cu mine, în orice situație. Perioada de pandemie mi-a adus în față niște oameni care nu m-aș fi gândit niciodată că pot fi lângă mine. Și au dat deoparte pe alții, șa care nu credeam că aș fi renunțat, sita cerne! De multe ori spun: „Să dea Dumnezeu să am atâția bani cât cred unii că am!”. Fericită mă face orice dimineață în care deschid ochii și văd că pot să merg, iar cea mai fericită sunt datorită copilului meu, Aviv, el a dat sens vieții mele. Fericirea e ca EKG-ul unui om sănătos! Mi-aș dori ca românii să fie mai veseli. Viața e cel mai mare dar de la Dumnezeu, depinde de noi s-o facem mai frumoasă”.

