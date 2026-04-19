Fiica fostului fotbalist rus Ruslan Pimenov și a modelului Glikeria Șirokova, Kristina a fost încurajată încă din copilărie să urmeze o carieră în modelling.

„Până la vârsta de 3 ani am locuit în Franța. Eram uimită de atenția pe care o primea peste tot. Am trimis fotografiile ei unei agenții de modele pentru copii, iar prima ședință foto a avut loc chiar înainte de a împlini 4 ani”, a declarat mama sa, pentru Daily Mail.

La 10 ani, Kristina defila deja pentru branduri renumite precum Giorgio Armani, Burberry și Roberto Cavalli.

Cu toate acestea, ascensiunea fulminantă a fost umbrită de controverse, unii acuzând familia că ar încuraja sexualizarea unui copil.

Glikeria Șirokova a respins ferm aceste acuzații: „Toate fotografiile ei sunt absolut inocente. Nu am rugat-o niciodată să adopte o anumită poziție”.

Astăzi, Kristina este studentă la o școală de actorie și a început să acumuleze experiență pe platourile de filmare.

Pe lângă activitatea sa în domeniul modei, tânăra este foarte activă pe rețelele sociale, unde are peste 2,3 milioane de urmăritori pe Instagram. Acolo, aceasta împărtășește momente din viața personală și profesională, atrăgând atenția fanilor din întreaga lume.

Citiți și „Fetița cu cel mai frumos chjp din lume” s-a logodit. Thylane Blondeau i-a spus „Da” unui celebru DJ parizian



