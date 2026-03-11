Petale de trandafiri roșii au condus cuplul către o masă cu vedere spectaculoasă la coastă

Thylane Blondeau, supranumită cândva „cea mai frumoasă fetiță din lume”, i-a spus „da” logodnicului său, DJ-ul parizian Ben Attal, într-un cadru romantic în Grecia.

Evenimentul, organizat cu mare atenție la detalii, s-a desfășurat la luxosul hotel Four Seasons Astir Palace, unde petale de trandafiri roșii au condus cuplul către o masă cu vedere spectaculoasă la coastă.

Am spus „da” celui mai bun prieten al meu. Sper să fie pentru totdeauna, a scris modelul de 24 de ani pe rețelele sociale, dezvăluind un inel impresionant cu diamant.

Relația dintre Blondeau și Attal a început în 2020 și a captat rapid atenția presei. Cu toate acestea, modelul francez încearcă să păstreze o anumită distanță față de imaginea sa publică.

Logodna vine la doar două luni după pierderea tatălui vitreg al lui Blondeau, producătorul Gérard Kadoche.

Într-un mesaj emoționant pe Instagram, ea și-a exprimat durerea: „Viața fără tine nu va mai fi niciodată la fel”.

„Copilul-minune al modellingului”, fiica unui fost internațional francez și a unei prezentatoare TV

Thylane Blondeau este fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau (două selecții la națională, ex-Monaco, Bordeaux, Marseille) și a prezentatoarei Véronika Loubry și a debutat pe podium la doar 4 ani, pentru Jean Paul Gaultier, fiind considerată „copilul-minune al modellingului”.

La 10 ani a realizat un pictorial în Vogue, unde a apărut machiată și în ținute stilizate ca o femeie adultă. Ședința foto a stârnit o dezbatere despre limitele modellingului pentru copii, dar nu a afectat cariera tinerei.

În 2015 a prezentat pentru D&G, fiind și cel mai tânăr fotomodel care a defilat pentru Hilfiger sau Gaultier, iar în 2017 a devenit ambasadoarea LOréal și imaginea Dolce&Gabbana și Lolita Lempicka.

„Cea mai frumoasă fetiță din lume” și „cel mai frumos chip de pe planetă”

De asemenea, a fost desemnată „cea mai frumoasă fetiță din lume” de două ori, în 2006 și 2018. Iar criticul de film TC Candler, care realizează topul celor mai frumoase 100 de chipuri din lume, a declarat-o, în 2019, cel mai frumos chip de pe planetă.

„Chiar și acum, oamenii îmi spun: «Ești cea mai frumoasă fetiță», iar eu răspund: «Nu, sunt doar un om»”, a mărturisit ea într-un interviu.

„Nicio operație estetică”

Thylane a răspuns recent criticilor, care au sugerat că a suferit o intervenție chirurgicală plastică. Modelul a spus că s-a săturat despre speculațiile repetate asupra aspectului ei.

Știu că generația de azi are tendința să-și modifice aspectul fizic la o vârstă fragedă, dar eu nu mi-am făcut nimic. Comparați asta cu fotografiile cu mine din tinerețe, nimic nu s-a schimbat!

„Oamenilor le place să-și imagineze lucruri, dar machiajul sau conturarea buzelor nu înseamnă că mi-am mi-am făcut o față nouă. Ar trebui să nu mai facem asta”, a făcut apel Thylane Blondeau, pe Instagram.

„Un chist abdominal a explodat în mine”

În 2021, a dezvăluit că a trebuit să supună mai multor intervenții chirurgicale din cauza complicațiilor cauzate de chisturi.

Modelul a povestit pe Instagram că a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență în 2020, după ce „un chist abdominal i-a explodat”.

Trei luni mai târziu, a resimțit din nou dureri severe, dar medicii au minimalizat inițial simptomele. După consultarea diverșilor specialiști, i-a fost detectat un chist de 5,6 centimetri, care a necesitat o intervenție chirurgicală imediată.

Blondeau a subliniat importanța atenției la semnele corpului și a solicitării asistenței medicale.

