„Am plecat cu familia în vacanță, așa că nu se putea să nu facem și un DailyTok! Fiți pe fază că mai urmează”, a scris Smiley pe Instagram, acolo unde și-a anunțat fanii că el, Gina Pistol și micuța Josephine au ajuns în Bali.

Informația potrivit căreia cei trei vor pleca în Asia chiar după Revelion a fost oferită în exclusivitate de Libertatea. „Pe 1 ianuarie 2025 plecăm în vacanță în Asia și stăm aproximativ două săptămâni”, ne-a dezvăluit Gina Pistol la finalul anului trecut.

Odată ajuns în Bali, Smiley și-a luat în serios rolul de povestitor și le-a arătat fanilor cum arată camera de hotel în care s-au cazat, dar și cum s-a prezentat vremea în prima lor zi din vacanța din Asia.

„Drumul lung și obositor. Cam astea sunt fețele noastre la aterizare. Noroc să ne-a așteptat un domn drăguț cu mașina, care ne-a întâmpinat cu semnul pe care scria cu litere mari: Doamna Maria. E ok, nu e prima oară când mi se întâmplă. În Bali… soare, frumos… nu prea era! Ploua cu găleata. Nu e problemă, oricum nu ieșim la plajă azi. Mergem direct la somn. Când am ajuns la hotel, view-ul mi-a tăiat respirația. Jungla din Ubud, cât vedeai cu ochii. Josephine s-a entuziasmat instant!

În recepție, ne-a ieșit în cale și o mireasă zâmbitoare, care își făcea pozele de nuntă. Deci, ce să zic? Numai semne bune are anul 2025. Plouă, semn de belșug, și mireasa, semn că… nu mai știu exact, că-mi era deja prea somn. Fuga în cameră pe scări. Abia așteptam să urc și să cobor niște scări. Camera, superbă! Cât un apartament! Cameră cu view la junglă, piscină, cadă în baie și living separat. Ce să mai? Tot ce trebuie pentru odihnă. Hai, la somn. Am dormit până a doua zi, când m-am trezit nedumerit de ce oră, ce zi, ce an și ce caut eu în junglă.

Norocul meu că m-am trezit devreme, că am prins răsăritul în junglă. Și ce răsărit! Hai că vă las să admirați puțin peisajul. Cam atât pentru primul episod, stați să vedeți ce mai urmează”, a povestit Smiley pe Instagram.

